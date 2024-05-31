Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Hari Tanpa Tembakau Sedunia Diperingati Tiap 31 Mei, Ini 10 Hal Penting yang Wajib Dilakukan Pemerintah

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |11:00 WIB
Hari Tanpa Tembakau Sedunia Diperingati Tiap 31 Mei, Ini 10 Hal Penting yang Wajib Dilakukan Pemerintah
Hari tanpa tembakau sedunia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

SETIAP 31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World No Tobacco Day. Menurut Prof Tjandra Yoga Aditama, Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), setidaknya ada tiga tujuan dari diselenggarakannya Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Apa saja?

Pertama sebagai bentuk 'awareness' ke masyarakat global bahwa perlu ditingkatkan kembali pemahaman tentang dampak buruk kebiasaan merokok. Lalu yang kedua, kata Prof Tjandra, adalah menggalakkan minat para perokok untuk berhenti merokok guna kesehatan dirinya dan orang sekitar.

Dan yang ketiga adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai tema dan di tahun ini, tema yang dipilih adalah 'Lindungi Anak dari Campur Tangan Industri Produk Tembakau'. Tema tersebut dinilai tepat, terlebih baru-baru ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan laporan bahwa perokok aktif Indonesia tembus 70 juta orang.

Angka yang sangat besar, itu kenapa Indonesia masuk dalam daftar negara dengan penduduk perokok terbanyak di dunia.

Nah, untuk melindungi generasi muda dari bahaya merokok (termasuk rokok elektronik), Prof Tjandra punya 10 hal yang bisa dilakukan oleh seluruh pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, pihak sekolah, maupun pihak-pihak lainnya, diantaranya:

1. Memperluas kawasan tanpa merokok dan ini benar-benar perlu diterapkan secara maksimal.

Hari Tanpa Tembakau Sedunia

"Jangan sampai di kawasan sekolah tidak boleh merokok, tapi di luar pagar sekolah ada penjual rokok dan anak-anak nongkrong di sana," kata Prof Tjandra pada MNC Portal, Jumat (31/5/2024).

2. Siswa dan mahasiswa juga dapat diminta untuk memotivasi orangtua, keluarga, dan lingkungannya untuk berhenti merokok.

3. Memasukkan dampak buruk bahaya merokok pada kurikulum sekolah dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

4. Menyediakan layanan berhenti merokok yang luas, dengan berbagai cara yang mudah dijangkau.

5. Media sosial tentu amat penting. Akan menjadi lebih baik jika di Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini diimbau kepada seluruh siswa dan mahasiswa memposting anjuran berhenti merokok di media sosial mereka masing-masing.

"Nah, yang paling banyak like-nya diberi kupon makan di kantin, misalnya," saran Prof Tjandra.

6. Masih berkaitan dengan media sosial, diperlukan upaya 'melawan' kegiatan pemasaran negatif dari industri tembakau yang mengeksploitasi platform digital untuk pemasaran ke generasi muda.

7. Memperketat aturan penjualan dan pemasaran produk rokok pada generasi muda.

8. Peningkatan cukai dan harga rokok.

9. Perluasan gambar atau peringatan di bungkus rokok.

10. Perlu adanya pengaturan ketat periklanan, promosi, dan sponsorship terkait di media sosial dan di media internet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/481/3163983/vape-vMaI_large.jpg
Singapura Larang Keras Penggunaan Vape, Dianggap Seperti Narkoba!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163885/rokok-qQ1z_large.jpg
Riset Terbaru Ungkap Cara Efektif yang Bisa Bantu Orang Stop Merokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/481/3145530/vape-ZGto_large.jpg
Vape dan Rokok Sama Bahayanya bagi Tubuh, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/481/3144342/idi-6AH4_large.jpg
Paparkan Bahaya Rokok Elektrik, IDI Minta Regulasi Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062843/ilustrasi-jWV0_large.jpg
Kemasan Polos Tanpa Merek Picu Pemalsuan Bungkus Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/481/3054797/pekerja-pabrik-ini-wajib-uji-coba-vape-hingga-10-ribu-isapan-per-hari-jVsW8loZhi.jpg
Pekerja Pabrik Ini Wajib Uji Coba Vape hingga 10 Ribu Isapan per hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement