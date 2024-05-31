10 Rekomendasi Tempat Wisata Ramah Anak di Bandung

BANDUNG menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Selain terkenal dengan beragam wisata kuliner yang lezat, Bandung juga kaya akan pilihan tempat wisata ramah anak yang juga dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga.

Bertamasya bersama anak-anak pasti akan sangat menyenangkan. Sang buah hati yang biasanya memiliki rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi pastinya akan senang apabila diajak berlibur ke tempat wisata untuk bermain sambil mengeksplorasi alam. Paris van Java yang kaya akan wisata ramah anak, menawarkan pengalaman berlibur yang unik dan edukatif.

Berencana membawa keluarga pergi liburan ke Bandung? Berikut Okezone rekomendasikan 10 tempat wisata ramah anak di Bandung.

1. Ciwidey Valley Hot Spring Waterpark Resort

Lepaskan segala penat dan resah Anda bersama keluarga dengan menyambangi hangatnya pemandian di Ciwidey Valley Hot Spring Waterpark.

Kolam renang hangat yang luas dan menenangkan menawarkan kebebasan lebih bagi anak-anak untuk beraktivitas. Ayah dan Bunda bisa memantau buah hati dengan duduk di lounge yang mewah sembari menyeduh hangatnya teh ataupun kopi.

Anda sekeluarga juga harus meluangkan waktu untuk merasakan pengalaman berkemah di area camping ground di resor ini. Mengajarkan anak-anak hidup di alam bebas sambil menatapi bintang dan berkobarnya api unggun.

(Foto: dok. Nuzul Rahadian)

Untuk tarif masuknya sendiri, objek objek wisata satu ini mematok harga sekitar Rp70 ribu per orang dan standard camping ground mulai dari Rp850 ribu per malamnya. Jika berminat, Anda bisa mendatangi alamat Jalan Barutunggul KM.17, Ciwidey, Rancabali, Bandung.

2. Jendela Alam

Kesempatan terbaik untuk Anda mengedukasi buah hati dengan bereksplorasi di Jendela Alam. Wisata edukasi bertema peternakan memungkian anak-anak berinteraksi langsung dengan teman-teman hewan sembari mempelajarinya. Jendela Alam merupakan salah satu pilihan ideal karena mempunyai aneka ragam bintang.

Di sini, pengunjung tidak hanya bisa melihat binatang-binatang tersebut melainkan juga bisa ikut serta memberikan makanan, memandikan, dan memberi susu. Tempat wisata ini akan membuat si kecil dekat dengan alam melalui cara-cara yang menyenangkan.

Mereka bisa belajar cara bertani seperti metode hidroponik atau aquaponik sehingga menambah wawasan mengenai cara menanam sayur. Untuk memasuki Jendela Alam yang berada di Jalan Sersan Bajuri KM.4,5, Ledeng Lembang, Bandung Barat ini cukup siapkan budget mulai dari Rp15-25 ribu saja.

(Foto: dok. Ayu Endah Hapsari)

3. Rumah Guguk

Surganya para pecinta anjing, Rumah Guguk merupakan sebuah pet shop yang sekaligus menjadi tempat wisata favorit untuk bermain bersama anjing-anjing lucu dan menggemaskan. Anda bersama buah hati tercinta dapat melakukan berbagai aktivitas seperti membeli berbagai kebutuhan pet, mendandani hewan berbulu tersebut dengan banyak pilihan aksesoris, dan bermain bersama anjing-anjing lucu di tamannya yang luas.

Si kecil akan semakin bersenang hati saat menyaksikan anjing-anjing itu berenang di kolam renang khusus yang penuh dengan dekorasi lucu. Selain itu, ada kawanan hewan lain di Rumah Guguk seperti bebek, ayam, kambing, domba, dan kelinci. Para bunda juga tak perlu khawatir karena kebersihan dan kelengkapan fasilitas di tempat wisata satu ini sangat terjamin.

Tarif masuk ke Taman Guguk ini mulai dari Rp20 ribu dan terdapat biaya masuk tambahan di area tertentu mulai dari Rp30 ribu. Pet shop menyenangkan ini bisa dikunjungi di alamat Jalan Pada Lestari No. 23, Cidadap, Isola, Sukasari, Bandung.

(Foto: dok. Ipo Rahayu)

4. Lereng Anteng

Bila Anda mencari tempat makan yang kids friendly dengan panorama alam Bandung yang indah, sejuk,maka Lereng Anteng adalah tempat yang ideal. Lokasi tempat wisata ini berada Desa Pageurmaneuh, Punclut, Ciumbuleuit, Bandung.

Anda dan keluarga bisa memilih duduk di bean bags warna-warni sambil menikmati segarnya udara pegunungan. Adapun menu makanan yang disajikan di tempat ini sangat cocok dengan lidah orang lokal.

Mulai hidangan khas Sunda hingga menu Barat ada loh. Pengunjung juga bisa memesan Vietnamese Drip Coffee yang menjadi favorit di tengah cuaca sejuk.

Tempat wisata ini mulai buka pukul 08.00 – 22.00 (Senin – Jumat/weekdays) dan 08.00 – 23.00 (Sabtu – Minggu/weekend).