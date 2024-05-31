Pengembangan Inovasi Nasi Jagung dan Nasi Singkong, Dailymeal Inisiasi Program Hoki Inovasi untuk Universitas

KESEHATAN saat ini menjadi perhatian utama dari masyarakat, terutama dengan meningkatnya prevalensi penyakit metabolik terkait pola makan, seperti gangguan gula darah, tekanan darah, obesitas, dan kolesterol.

BACA JUGA:

Berangkat dari sini lah, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam mengembangkan inovasi produk diversifikasi pangan di Indonesia, PT Hoki Distribusi Niaga (Topikoki Group) melalui brand Dailymeal menginisiasi Hoki Inovasi Program sebagai program Corporate Social Responsibility (CSR) Hoki Inovasi, untuk menjawab tantangan kesehatan modern dengan solusi inovatif.

BACA JUGA:

“Dailymeal telah menjadi pelopor tren baru pola hidup sehat di Indonesia. Solusi produk yang kami tawarkan, cocok untuk semua kalangan yang peduli dengan kesehatan,” kata Amar Ramdani, Vice President Marketing PT. Hoki Distribusi Niaga, dikutip dari siaran media, Jumat (31/5/2024)

“Lewat kolaborasi inovatif yang diserahkan secara simbolis pada hari ini, kami berharap dapat terus mengembangkan produk pangan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan berpotensi untuk dipasarkan secara internasional. Ini langkah awal kami untuk menghadirkan produk pangan inovatif yang dapat dinikmati di dalam dan luar negeri,” sambungnya.