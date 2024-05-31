Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia

Estermia , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |09:00 WIB
Manggung Keliling Daerah, Govinda Hobi Wisata Kuliner Khas Indonesia
Govinda hobi wisata kuliner, (Foto: Okezone/Estermia)
A
A
A

GOVINDA, band beranggotakan empat orang ini sudah sering malang melintang di industri musik Indonesia. Band ini terdiri dari Ifan Hadari (vokal), Ade Nurulianto (gitaris), Luki Marendra (bass), dan Ritchie “Jeje” Ismail (drum) memulai karir musiknya di tahun 2009 dan masih aktif merilis album terbaru yang layak di dengar oleh seluruh penikmat musik Indonesia.

Sering promo dan melakukan perjalanan konser keliling Indonesia, band Govinda membocorkan rahasia bahwa selama tur, mereka selalu menyempatkan mencicipi berbagai macam kuliner khas Indonesia.

Hal ini terungkap dalam wawancara eksklusif dengan Okezone baru-baru ini, Ifan sang vokalis mengatakan bahwa Govinda adalah band yang memang hobi kulineran dan senang mencoba makanan hits di daerah tersebut.

 BACA JUGA:

“Kebetulan Govinda itu band yang suka makan dan senang kulineran. Biasanya kita akan coba berbagai macam kuliner yang rasa bumbunya Indonesia banget,” kata Ifan pada Okezone.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
