Tren Cake di Kalangan Gen Z, Korea Selatan Masih Jadi Kiblatnya

TREN kuliner setiap tahun terus mengalami perubahan, tak terkecuali dengan kuliner sejenis cake. Selalu ada jenis makanan baru yang dapat memikat hati dan berujung digandrungi oleh masyarakat di Indonesia, khususnya para gen Z.

Berbicara soal gen Z, ternyata mereka memiliki selera tersendiri lho dalam memilih cake. Cake Creator The Harvest, Alma mengatakan anak gen Z suka tampilan cake yang estetik dan feminin.

Hal itu membuat dia berinovasi menciptakan cake dengan sentuhan feminin. Cake tersebut merupakan variasi menu baru dari The Harvest bernama The Harvest Coquette Cake Collection.

“Kenapa saya pilih coquette, itu dari bahasa Perancis artinya girly, feminin, biasanya identik dengan pita, dan warna pastel yang soft,” ujar Alma saat ditemui dalam peluncuran The Harvest Coquette Cake Collection di The Harvest Ampera, Jumat (31/5/2024).

Alma menyebut sejak beberapa tahun terakhir, kiblat cake sendiri berasal dari Korea Selatan. Korea Selatan ini identik dengan cake yang menggunakan sponge dan bentuk yang feminin serta minimalis. “Jadi saya padukan antara tren di Korea ini menggunakan sponge cake tapi pengemasannya coquette,” ucapnya.

Sementara itu, untuk rasa sendiri menurut Alam gen Z suka eksplor dengan rasa baru. Kalau biasanya rasa cokelat masih jadi favorit, kini mereka memilih rasa yang lebih ringan dan frutty. “Base-nya mousse cake, nah favorit gen Z ini coba saya sajikan di Coquette Cake Collection,” tutup Alma.

(Martin Bagya Kertiyasa)