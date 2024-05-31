Advertisement
HOME WOMEN FOOD

The Harvest Hadirkan Varian Cake dengan Sentuhan Feminin, Cocok untuk Gen Z

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |17:16 WIB
The Harvest Hadirkan Varian Cake dengan Sentuhan Feminin, Cocok untuk Gen Z
Peluncuran Kue The Harvest. (Foto: MPI)
A
A
A

CAKE merupakan salah satu camilan yang jadi favorit banyak orang. Jenis cake sendiri beragam, mulai dari rasa coklat, tiramisu, green tea, stroberi, hingga rasa buah-buahan.

Cake pun semakin bervariasi, salah satunya adalah cake dengan bentuk minimalis dan feminin yang sedang tren di kalangan para Gen Z. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, The Harvest meluncurkan menu cake terbaru bernama The Harvest Coquette Cake Collection.

Cake Creator The Harvest menjelaskan pemberian nama coquette sendiri berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti girly dan feminin. "Biasanya identik dengan pita warna pastel, jadi tercetuslah nama coquette yang menggunakan warnanya soft," ujar Alma kepada MNC Portal saat ditemui di The Harvest Ampera.

Alma mengatakan, selama ini The Harvest dikenal dengan cake yang memiliki dekorasi lebih mature, dengan hadirnya varian baru ini ingin merangkul para gen Z untuk mencoba tampilan cake yang lebih cantik. "Kami coba untuk membuat sesuatu yang basenya sponge cake, karena di luar sana trennya cake yang lebih feminin, cantik, muda, dan rasanya frutty. Makanya terjadilah ini semua," paparnya.

The Harvest Coquette Cake Collection memiliki 4 cake dengan ukuran Diameter 18 dan 1 cake set ukuran Diameter 6. Apa saja yah produk terbarunya? Berikut ulasannya.

1. Lychee Rose Ice Tea Cake

Kue The Harvest

Yang pertama ada Lychee Rose Ice Tea Cake dengan rasa yang unik. Cake ini memiliki lapisan sponge teh Sencha dengan isian cream teh, sirup lychee rose, dan potongan lychee. Rasa dari cake ini cukup unik karena memiliki warngi dari jasmine tea.

2. Peach Cake

Kue The Harvest

Lapisan sponge dengan white cream isian buah peach cream dan potongan buah peach.

3. Kaastengel Cake

Kue The Harvest

Lapisan sponge dengan cream cheese, buttercream, dan renyahnya kaastengel crumble. Alma mengatakan menu ini dibuat karena ingin menciptakan kreasi cookies khas Indonesia yang lebih modern. "Kan udah ada klepon cake, bastar cake, jadi kita buat kaastengel cake. Rasanya savory tapi sweet," ucapnya.

