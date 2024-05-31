5 Cara Jitu Menghilangkan Bau Amis Ikan di Tangan, Pakai Kecap Salah Satunya

SAAT mengolah ikan mentah untuk jadi masakan lezat atau sehabis makan hidangan serba ikan, tak jarang tersisa bau amis di tangan dan jari-jari. Situasi sehari-hari ini bisa menjadi masalah yang menyebalkan.

Pasalnya, bau amis ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga bisa membuat tidak nyaman dan tak percaya diri saat beraktivitas atau bertemu orang lain. Makanya penting untuk tahu cara menghilangkan bau amis ikan di tangan. Melansir dari NDTV Food, Jumat (31/05/2024), berikut lima tipsnya.

BACA JUGA:

(Foto: Tangkapan layar TasteAtlas)

1. Gosok tangan pakai lemon: Irisan lemon yang biasanya disajikan bersama hidangan ikan jangan langsung dibuang. Gosokkan potongan lemon pada tangan sebelum dicuci dengan air. Asam sitrat dalam lemon bereaksi dengan kulit untuk menghilangkan bau amis secara efektif. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan cuka sebagai alternatif.

BACA JUGA:

2. Rendam tangan di air soda kue: Soda kue terkenal sebagai bahan pembersih dan pengharum ruangan alami karena sifat penyerapnya. Soda kue juga ampuh untuk membersihkan bau ikan di tangan. Caranya, campurkan soda kue dengan air dan rendam tangan selama satu atau dua menit.