HOME WOMEN FOOD

Nana Mirdad Tak Bisa Jalan-Jalan ke Luar Negeri Tanpa Bumbu Indoensia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |15:08 WIB
Nana Mirdad Tak Bisa Jalan-Jalan ke Luar Negeri Tanpa Bumbu Indoensia
Nana Mirdad. (Foto: Instagram)
A
A
A

NANA Mirdad mengakui bumbu buatan Indonesia memang memiliki rasa yang lebih enak ketimbang yang ada di luar negeri. Oleh karena itu, setiap berlibur di luar negeri bersama keluarganya dia kerap membawa bumbu makanan Indonesia

Saat ditemui beberapa waktu lalu, istri dari Andrew White ini mengaku ketika ke luar negeri sebisa mungkin untuk masak sendiri di penginapan tempat mereka tinggal. Dan biasanya Nana selalu masak masakan Indonesia.

Nana Mirdad

Untuk tetap mendapatkan cita rasa otentik dari masakan Indonesia, wanita 39 tahun ini selalu membawa bumbu masakan khas Indonesia sendiri saat traveling.

"Biasanya bawa bumbu-bumbu dari rumah misalnya sambal-sambal karena kan aku emang senangnya itu bisa tetap masak meski di luar negeri. Aku tetap bisa masak untuk keluarga jadi yang aku bawa yang bisa memudahkan aku untuk bisa masak di sana," tuturnya.

Selain itu, dia juga kerap membawa kecap saat traveling. Menurut Nana makanan apa pun akan terselamatkan rasanya bila ditambah dengan kecap.

"Aku selalu (bawa kecap) kalau ke luar negeri. Rasanya enak aja ya kalau kita lagi traveling, kita lagi jalan-jalan gitu terus mereka cuma punya omelet atau apa, tetap saja kita makan nasi udah gitu terus kecap," tutupnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
