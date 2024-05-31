Warna Gelap hingga Gaya Flamboyan, Style Outfit Andalan Jikustik

JIKUSTIK, band legendaris Indonesia yang tahun ini genap berusia 28 tahun, tidak hanya memukau para penggemarnya dengan musik yang mendalam dan menyentuh hati, tetapi juga dengan gaya berpakaian yang mencerminkan kepribadian dan kenyamanan masing-masing anggotanya.

Setiap anggota memiliki preferensi tersendiri dalam hal berpakaian, menciptakan kombinasi yang harmonis namun beragam di atas panggung. Dari pilihan warna gelap hingga pakaian kasual yang nyaman, setiap anggota Jikustik menunjukkan bahwa penampilan adalah bagian penting dari identitas mereka sebagai musisi.

Icha Aji, vokalis Jikustik, mengungkapkan bahwa ia memiliki preferensi terhadap warna-warna gelap seperti hitam, abu-abu, dan biru tua.

“Saya lebih suka warna-warna gelap entah hitam atau abu-abu gitu, dan biru tua. Lebih suka ke situ sih, jadi emang konsepnya warna gelap," ujar sang vokalis saat diwawancarai Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.