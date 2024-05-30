Nonton Langsung RCTI Premium Sports, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Mendadak Jadi Penggemar Bola

MISS Indonesia 2022 Audrey Vanessa turut menghadiri perhelatan ‘RCTI Premium Sports’ yang digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Kamis, (30/5/2024).

Audrey antusias menyaksikan langsung event pertandingan sepak bola bergengsi tersebut bersama Miss World 2024 Krystyna Pyszkova. Dia lantas mengungkapkan antusiasmenya usai menyaksikan event RCTI Premium Sports itu.

Ternyata, Audrey baru pertama kali menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Dia mengaku mendapatkan pengalaman menonton pertandingan sepak bola pertama kali yang begitu mengesankan.

“Keren banget sih, karena jujur ini pertama kali aku nonton pertandingan sepak bola, jadi ini adalah pengalaman baru dan pengalaman yang sangat menyenangkan,” ujar Audrey, saat diwawancara usai pertandingan.

Saking terkesannya terhadap perhelatan tersebut, Audrey bahkan mengaku mendadak menjadi penggemar sepak bola.

“Jadi mungkin habis ini aku bisa jadi penggemar sepakbola,” tutur Audrey sambil tertawa.

Audrey dan Krystyna tampak duduk berdampingan di salah satu area tribun. Keduanya pun sama-sama tampil cantik dengan outfit masing-masing. Audrey tampak tampil semi formal dengan atasan blouse full motif dan bawahan celana panjang putih.

Meski tak mengenakan mahkota, dia tampak mengalungkan selempang bertuliskan ‘Miss Indonesia’. Sementara, Krystyna juga tampil semi formal dengan dress panjang simpel berwarna biru, serta selempang biru muda bertuliskan ‘Miss World’.