Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Nonton Langsung RCTI Premium Sports, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Mendadak Jadi Penggemar Bola

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |23:38 WIB
Nonton Langsung RCTI Premium Sports, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Mendadak Jadi Penggemar Bola
Audrey dan Krystyna hadiri perhelatan RCTI Premium Sports. (Foto: MPI/ Aldhi Candra)
A
A
A

MISS Indonesia 2022 Audrey Vanessa turut menghadiri perhelatan ‘RCTI Premium Sports’ yang digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Kamis, (30/5/2024).

Audrey antusias menyaksikan langsung event pertandingan sepak bola bergengsi tersebut bersama Miss World 2024 Krystyna Pyszkova. Dia lantas mengungkapkan antusiasmenya usai menyaksikan event RCTI Premium Sports itu.

Ternyata, Audrey baru pertama kali menyaksikan pertandingan sepak bola secara langsung. Dia mengaku mendapatkan pengalaman menonton pertandingan sepak bola pertama kali yang begitu mengesankan.

“Keren banget sih, karena jujur ini pertama kali aku nonton pertandingan sepak bola, jadi ini adalah pengalaman baru dan pengalaman yang sangat menyenangkan,” ujar Audrey, saat diwawancara usai pertandingan.

Audrey Vanessa

Saking terkesannya terhadap perhelatan tersebut, Audrey bahkan mengaku mendadak menjadi penggemar sepak bola.

“Jadi mungkin habis ini aku bisa jadi penggemar sepakbola,” tutur Audrey sambil tertawa.

Sebagai informasi, Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa dan Miss Wolrd 2024 Krystyna Pyszkova terpantau turut menghadiri perhelatan ‘RCTI Premium Sports’ yang digelar di Jakarta Internasional Stadium (JIS), Jakarta Utara, pada Kamis, (30/5/2024).

Audrey dan Krystyna tampak duduk berdampingan di salah satu area tribun. Keduanya pun sama-sama tampil cantik dengan outfit masing-masing. Audrey tampak tampil semi formal dengan atasan blouse full motif dan bawahan celana panjang putih.

Meski tak mengenakan mahkota, dia tampak mengalungkan selempang bertuliskan ‘Miss Indonesia’. Sementara, Krystyna juga tampil semi formal dengan dress panjang simpel berwarna biru, serta selempang biru muda bertuliskan ‘Miss World’.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154095/miss_indonesia_2025_audrey_bianca_dengan_kegigihan_kita_bisa_dapat_yang_diimpikan-yo5b_large.jpg
Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca: dengan Kegigihan, Kita Bisa Dapat yang Diimpikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154090/miss_world_suchata_chuangsri_beri_selamat_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-Uodm_large.jpg
Miss World Suchata Chuangsri Beri Selamat ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154087/audrey_bianca_callista_jadi_miss_indonesia_2025_angela_tanoesoedibjo_dia_layak-R9vC_large.jpg
Audrey Bianca Callista Jadi Miss Indonesia 2025, Angela Tanoesoedibjo: Dia Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154085/liliana_tanoesoedibjo_ungkap_harapan_ke_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista-gBmP_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Ungkap Harapan ke Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154071/audrey_bianca_dinobatkan_miss_indonesia_2025_liliana_tanoesoedibjo_nilai_dia_sangat_konsisten_sejak_karantina-zLhC_large.jpg
Audrey Bianca Dinobatkan Miss Indonesia 2025, Liliana Tanoesoedibjo: Nilai Dia Konsisten Sejak Karantina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/611/3154062/potret_dan_profil_miss_indonesia_2025_audrey_bianca_callista_miliki_jam_terbang_tinggi_di_dunia_modeling-qjC8_large.jpg
Potret dan Profil Miss Indonesia 2025 Audrey Bianca Callista, Miliki Jam Terbang Tinggi di Dunia Modeling
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement