HOME WOMEN LIFE

5 Potret Pemain Voli Cantik Pyeon Ji-Su, Senyum Manisnya Bikin Meleleh

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |06:07 WIB
5 Potret Pemain Voli Cantik Pyeon Ji-Su, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
Atlet Voli Cantik Pyeon Ji-Su. (Foto: Instagram)
A
A
A

PYEON JI-Su adalah pemain voli asal Korea Selatan yang kini membela tim Pink Spiders. Dia pun dipercaya sebagai blocker berkat tinggi badanya yang memungkinkan untuk menjadi pemain yang efektif di depan net.

Dia pun kini telah menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam bola voli wanita Korea Selatan. Dengan tubuh tingginya dan reflek atletisnya, dia pun menjadi salah satu andalan.

Tidak hanya hebat saat bermain voli saja, penampilan Pyeon Ji-su pun kerap menjadi sorotan banyak orang. Dengan paras cantik dan tubuh tinggi, dia pun kerap membagikan potret penampilannya di akun instagram milikinya @ji_chuuu_.

Pakaian Musim Dingin

Pyeon Ji-Su

Pyeon Ji-Su tampil eksis saat musim dingin dengan mengenakan syal berwarna pink yang dipadukan dengan outer abu-au, tampak dari ekspresi wajahnya terlhat kedinginan namun ia tetap selfie untuk mengabadikan momen.

Candid Cantik

Pyeon Ji-Su

Potret Pyeon Ji-Su kali ini tampak ia sedang duduk di lapangan berumput di bawah terik matahari, yang terlihat dengan mengenakan topi baret hitam yang dipadukan dengan jaket coklat dan celana denim yang berpose candid namun paras cantiknya tetap terlihat.

Tampil Klasik

Pyeon Ji-Su

Masih dengan topi baret hitamnya Pyeon Ji-Su tampil klasik dengan mengenakan jaket coklat yang dipadukan dengan rok denim mini, tampak ia sedang berpose di depan café dengan nuansa vintage.

Halaman:
1 2
      
