HOME WOMEN LIFE

Cancer hingga Pisces, 4 Zodiak Sering Merasa Terganggu dengan Banyak Hal

Estermia , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |23:00 WIB
Cancer hingga Pisces, 4 Zodiak Sering Merasa Terganggu dengan Banyak Hal
Zodiak sering merasa terganggu dengan banyak hal, (Foto: Benzoix/Freepik)
A
A
A

MUDAH merasa kesal dan sering terganggu dengan hal-hal kecil? Atau merasa seperti dunia runtuh saat ada yang tidak sesuai dengan keinginanmu? Nah, mungkin saja Anda bisa termasuk dalam salah satu zodiak yang disebut memang punya karakter seperti ini.

Menurut astrologi, ada beberapa zodiak yang memang lebih sensitif dan mudah terpengaruh oleh hal-hal di sekitar dirinya. Berikut ini ulasan singkat keempat zodiak yang dikenal gampang merasa terganggu, sebagaimana telah dilansir dari Astrotalk, Minggu (2/6/2024)

 BACA JUGA:

1. Cancer: Dikenal sebagai zodiak yang paling penyayang dan sensitif. Mereka mudah tersentuh oleh perasaan orang lain, baik itu rasa senang maupun sedih. Hal ini membuat Cancer sangat mudah terganggu oleh hal-hal negatif, seperti kritik atau pertengkaran.

 BACA JUGA:

2. Virgo: Memiliki sifat perfeksionis, si Virgo selalu ingin segala sesuatu berjalan dengan rapi dan teratur. Hal ini membuat mereka mudah terganggu oleh hal-hal kecil yang tidak sesuai dengan keinginannya, seperti ruangan yang berantakan atau pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu.

Halaman:
1 2
      
