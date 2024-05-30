Berkomitmen Tinggi, 4 Zodiak Pria Berbakat Jadi Suami Setia

WANITA mana sih yang tak mau mempunyai seorang suami yang setia? Hanya berkomitmen tinggi dan full kepada dirinya sebagai pasangan.

Ya, suami setia memang jadi dambaan setiap wanita tentunya. Menariknya, karakter unggul bisa sedikit banyak terbaca di dunia astrologi, dilihat sifat dan karakter individu berdasarkan zodiaknya.

Melansir dari Astrotalk, Minggu (2/6/2024) dalam hal kesetiaan, beberapa zodiak pria diyakini memiliki potensi untuk menjadi suami yang paling setia. Berikut keempat zodiak yang diyakini dapat menjadi suami paling setia:

BACA JUGA:

1. Taurus: Pria Taurus dikenal dengan kesetiaan dan ketergantungan dalam hubungan. Mereka bukan tipe yang mudah jatuh cinta, namun begitu berkomitmen, mereka akan setia dan terlibat dalam hubungan jangka panjang. Mereka mencari pasangan yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman, dan akan berusaha keras untuk membangun hubungan yang harmonis dan langgeng.

BACA JUGA:

2. Cancer: Bagi pria Cancer, hati adalah hal yang paling penting, terutama ketika menjalin hubungan dengan orang yang mereka cintai. Kemampuan intuitif yang dimiliki memungkinkan mereka untuk memahami dan mengantisipasi kebutuhan pasangannya, sehingga terjalin ikatan emosional yang kuat.