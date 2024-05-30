Aries hingga Capricorn, 4 Zodiak Dikenal Paling Jutek

PERNAHKAH Anda merasa kesulitan berhubungan dengan orang lain dan mungkin pernah bertemu dengan orang yang terkesan tidak ramah atau sulit diajak bicara?

Dalam hal keramahan, dari segi kacamata astrologi, beberapa zodiak ini diyakini memiliki imej jutek alias tidak ramah atau sulit bergaul.

Berikut daftar keempat tanda zodiak yang ternyata memiliki sifat kurang ramah dan sulit bisa berkomunikasi dengan orang sekitar, seperti diwarta dari Astrotalk, Minggu (2/6/2024).

1. Aries: Memiliki sifat berani dan tegas, Aries sebenarnya bisa menjadi pemimpin hebat dan teman yang setia. Namun, di sisi lain, zodiak ini juga terkadang terlihat konfrontatif atau tidak sabar. Sifat kompetitif mereka terkadang dapat menyebabkan perselisihan dengan orang lain.

Meski demikian, di balik sifat kerasnya para Aries memiliki hati dan niat baik. Mereka hanya perlu belajar untuk mengendalikan temperamen dan mengekspresikan diri dengan cara yang lebih diplomatis.

2. Taurus: Taurus memiliki sifat keras kepala dan menolak perubahan. Mereka menyukai rutinitas dan prediktabilitas, dan mungkin merasa tidak nyaman dengan situasi baru atau perubahan rencana. Sifat ini terkadang membuat Taurus tampak sulit didekati atau tidak fleksibel.

Selain itu, si Taurus mungkin kesulitan mengekspresikan emosi mereka secara terbuka dan lebih suka menyimpan perasaannya di dalam diri dan tidak selalu terbuka untuk berbicara tentang apa yang dirasakan.