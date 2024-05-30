Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cancer hingga Sagitarius, 3 Zodiak Tak Masalah First Date Murah

Estermia , Jurnalis-Minggu, 02 Juni 2024 |12:00 WIB
Cancer hingga Sagitarius, 3 Zodiak Tak Masalah First Date Murah
Zodiak tak masalah first date murah, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGI sebagian orang, kencan pertama yang ideal dan menarik yaitu menikmati makan malam di restoran mewah atau mengunjungi tempat wisata terkenal dan berkeliling kota dengan mobil mahal.

Namun, sebagian orang lainnya punya referensi berbeda soal first date. Bahkan tak keberatan atau malah lebih suka first date murah dan terjangkau. Dilihat dari astrologi, kecenderungan ini ada bagi kelima zodiak berikut. Dikutip dari Bustle, Minggu (2/6/2025) ini dia ulasannya.

 BACA JUGA:

1. Cancer: Cancer lebih nyaman dengan suasana hangat dan intim untuk mengenal seseorang lebih dalam. Bagi mereka, sekedar minum kopi, berjalan-jalan di taman, adalah pilihan yang sempurna.

Para Cancer merasa kencan terlalu mewah justru bisa membuat mereka merasa kewalahan dan repot karena harus tampil lebih ekstra dari biasanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
