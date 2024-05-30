Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cegah Dekubitus Pada Lansia dengan Popok Breathable Lifree

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |19:31 WIB
Cegah Dekubitus Pada Lansia dengan Popok Breathable Lifree
Lansia Butuh Popok Breathable. (Foto: Freepik)
A
A
A

PEMAKAIAN popok biasanya digunakan bagi balita atau batita yang masih belum mampu untuk ke kamar kecil sendiri. Tapi jangan salah, ada orang-orang dewasa yang membutuhkan popok juga loh.

Popok dewasa biasanya digunakan untuk membantu mereka yang tidak bisa bangun dari tempat tidur karena berbagai macam hal. Oleh karena itu, Brand popok dewasa Lifree dari PT Uni-Charm Indonesia Tbk meluncurkan popok dewasa yang mudah digunakan.

Popok dewasa ini pun menggunakan 100% bahan breathable (bersirkulasi) sehingga tidak akan membuat luka dekubitus. Luka dekubitus sendiri, terjadi akibat berbaring dalam jangka waktu lama (bed sore) dan sulit untuk diobati.

Rasio kejadian luka dekubitus di Indonesia lebih tinggi dibanding Negara-Negara lain di ASEAN. Hal ini menjadikan luka dekubitus sebagai salah satu isu sosial di Indonesia.

dr. Nida Rohmawati, MPH sebagai Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementrian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, rasio kejadian luka dekubitus di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai 33%.

"Untuk menangani situasi ini, kami dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia telah mensosialisasikan upaya pencegahan luka dekubitus kepada masyarakat. Meski begitu, inisiatif ini tidak cukup jika hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, tetapi juga memerlukan dukungan dari sektor swasta," kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Menambahkan, dr. Rinadewi Astriningrum Sp.D.V.E., Subsp.D.A dari KSDGI mengatakan lansia dengan kondisi tirah baring yang mobilitasnya terbatas memiliki resiko terkena luka dekubitus lebih tinggi karena adanya tekanan pada area tubuh yang sama dalam jangka waktu yang lama.

Hal ini dapat diperparah jika menggunakan popok dengan sirkulasi udara yang tidak baik, karena kulit menjadi pengap dan rentan terhadap iritasi. "Oleh karena itu, popok yang sirkulasi udaranya baik efektif untuk mencegah terjadinya luka dekubitus," jelas dia.

