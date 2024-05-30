Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Zara Anak Ridwan Kamil Bagikan Foto Aksi Bela Palestine, Banjir Dukungan Netizen

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |20:01 WIB
Zara Anak Ridwan Kamil Bagikan Foto Aksi Bela Palestine, Banjir Dukungan Netizen
Zara Anak Ridwan Kamil. (Foto: Instagram)
A
A
A

KONFLIK antara Palestina-Israel yang tak berkesudahan semakin mencuri perhatian dunia, tidak terkecuali dari sejumlah publik figur. Apalgi baru-baru ini terjadi pemboman di Rafah yang menwaskan banyak anak-anak.

Salah satu yang ikut bersuara akan pemboman ini adalah putri Ridwan Kamil, Camillia Laetitia Azzahra alias Zara. Ia menjadi salah satu publik figur Tanah Air yang turut bersuara karena merasakan kepedihan rakyat Palestina atas aksi keji Israel.

Zara lantas bersuara dan turun langsung ke jalan melalui aksi ‘Free Palestine’ atau bela Palestina bersama masyarakat lain. Hal tersebut diketahui dari salah satu postingan yang ia bagikan di akun Instagramnya.

Aksi Bela Palestina

Meski begitu, belum diketahui pasti di negara mana ia melakukan aksi tersebut. Namun, dalam keterangan unggahannya itu, gadis berusia 19 tahun memberikan seruan untuk menghentikan pembantaian yang dilakukan Israel.

“Stop the genocide. FREE PALESTINE (hentikan pembantaian, bebaskan Palestina),” ujar Zara, dalam keterangan postingan di akun Instagramnya, @camilliazr.

Aksi Bela Palestina

Dalam postingan tersebut, Zara terlihat membagikan beberapa potret aksi bela Palestina yang dilakukan di negara tersebut.

Mulai dari orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina, anak- anak menggambar dan mewarnai bendera Palestina, hingga beberapa potret orang-orang yang membawa poster berisi ajakan untuk menghentikan aksi Israel.

