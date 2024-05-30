Yuni Shara Curhat Masih Jomblo Sampai Sekarang, Pamer Wajah Awet Muda

YUNI Shara merupakan salah satu penyanyi lawas Indonesia yang kecantikannya tak lekang oleh waktu. Meski kini sudah menginjak usia setengah abad, parasnya terlihat makin cantik dan awet muda.

Kakak dari Krisdayanti ini mengunggah foto terbarunya di Instagram belum lama ini. Ia mamerkan penampilannya yang makin stunning saat jomblo.

“Emang boleh ya se jomblo itu sampai sekarang?,” tulis Yuni Shara dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @yunishara36. Penasaran seperti apa potret cantik Yuni Shara yang hingga kini masih betah menjomblo? Berikut ulasannya.

Tampil dengan makeup tebal

Potret Yuni Shara saat menjalani pemotretan dengan Dairus Manihuruk. Bila dilihat dari tema pemotretan itu dia mengusung tema glam look. Yuni memakai busana kemben warna hitam dan aksesori kalung pearl. Meskipun masih betap menjomblo, namun kecantikannya makin terpancar.

Pamer bahu mulus

Pada foto selanjutnya Yuni pose membelakangi kamera sambil menoleh. Di foto ini ia seakan memamerkan punggungnya yang mulus. Tampilan Yuni terlihat glamor dengan aksesori aksen pearl.

“Very beautiful,” komen @salahuddin***.