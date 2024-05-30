Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Gemas Cipung Pakai Baju Koko, Ikut Ibadah Haji Sama Raffi-Nagita?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |18:01 WIB
5 Potret Gemas Cipung Pakai Baju Koko, Ikut Ibadah Haji Sama Raffi-Nagita?
Rayyanza Malik Ahmad alias Cipung. (Foto: Instagram)
A
A
A

PASANGAN selebritis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan segera menjalankan ibadah haji di tahun ini. Tak hanya berdua, akan ada 10 orang yang ikut dalam rombongan haji Raffi Ahmad di antaranya ibu mereka, Amy Qanita, Rieta Amilia, adik Raffi Syahnaz Sadiqah dan Nisya Ahmad, hingga adik Nagita, Caca Tengker.

Sebelum berangkat haji, keluarga besar Raffi Ahmad ini pun menggelar manasik haji dan mendengar arahan dari ustaz mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji. Di momen ini, putra bungsu Raffi dan Nagita, Rayyanza alias Cipung jadi sorotan netizen.

Terlihat momen menggemaskan Cipung ikut mengikuti manasik haji ini. Potret itu bikin netizen gemas dengan tingkah lucu adik Rafathar Malik Ahmad ini. Penasaran, seperti apa potret lucu Cipung di momen manasik haji Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Yuk intip dilansir Instagram, @raffinagita1717.

Pakai Baju Koko

Cipung

Cipung tampil menggemaskan dengan baju koko berwarna coklat di acara manasik haji Raffi dan Nagita. Baju tersebut terlihat begitu pas dan cocok dikenakan bocah dua tahun ini. Terlihat Cipung begitu memesona dengan baju koko tersebut lengkap dengan peci yang dikenakan di kepalanya.

Dipangku Nagita Slavina

Cipung

Cipung juga terlihat anteng saat duduk dipangkuan sang ibunda, Nagita Slavina. Cipung dengan nyaman dipangku Gigi yang tengah membaca panduan dari manasik haji ini. Wajah Cipung begitu menggemaskan seolah ikut Gigi membaca dan memahami buku tersebut.

Duduk Bareng Raffi Ahmad

Cipung

Cipung juga terlihat duduk bersama Raffi Ahmad di momen manasik haji ini. Bak anak kembar, Raffi memangku Cipung yang ikut fokus mengikuti jalannya manasik haji ini. Terlihat Raffi mengenakan baju koko putih dan duduk memangku sang putra bungsu tercinta.

