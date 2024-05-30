Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ada 'Koboi' Berkeliaran di Taman Safari Bogor

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |15:00 WIB
Ada 'Koboi' Berkeliaran di Taman Safari Bogor
Cowboy Show di Taman Safari Bogor, (Foto: Dok)
A
A
A

Akan banyak 'koboi' yang berkeliaran di Taman Safari Bogor sepanjang bulan ini. Kehadiran mereka bukan tanpa sebab, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian ulang tahun Taman Safari ke-20 yang bertajuk Cowboy Show.

Acara ini akan digelar mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2024. Beragam aktivitas ditampilkan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan ini.

“Cowboy Show merupakan salah satu pertunjukkan andalan di Taman Safari Bogor. Kami menyuguhkan beragam serangkaian acara menarik,” kata General Manager (GM) Taman Safari Bogor, Lies Yuwati, dalam rilis yang diterima Okezone.

Lies mengatakan, ada 4 sesi yang digelar dalam rangka perayakaan Anniversary Cowboy Show ke-20 tahun. Pertama yakni preshow yang terdiri dari horse riding, gun tricks, whip perform, dan photo with character. Selain itu ada session fun games, seperti archery, guns shooter, dan rodeo.

"Session yang paling ditunggu adalah another experience yang akan menyuguhkan line dance, country music, animal interaction hingga Western Food Bazar. “Kami juga menyediakn session mural dan face painting. Ini bakal seru,” ungkap Lies.

Cowboy Show ke-20 Taman Safari Bogor ini secara resmi akan dilaksanakan mulai 1 Juni 2024.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
