Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |17:30 WIB
4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini
4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini, (Foto: Instagram @cutkeke_xavier)
A
A
A

4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini, jadi contoh menarik bahwa persahabatan di kalangan artis pun ternyata bisa bertahan lama.

Geng ini sendiri terdiri dari aktris senior Indonesia, beranggotakan Cut Keke, Diana Pungky, Mega Selvia, Indah Permatasari dan kawan-kawan lainnya, mereka telah menjalin persahabatan erat selama lebih dari dua dekade.

 BACA JUGA:

Belum lama ini, Geng Arisan Imud kembali berkumpul dan membagikan momen kebersamaan mereka melalui unggahan foto di akun Instagram pribadi para anggotanya. Kira-kira seperti apa foto-foto dari grup yang berisikan aktris senior tersebut? Melansir dari akun Instagram pribadi Cut Keke, @cutkeke_xavier, Kamis (30/5/2024), berikut ini merupakan empat potret keakraban geng artis arisan Imud yang awet hingga kini.

 BACA JUGA:

1. Momen keakraban: Kembali berkumpul setelah sekian lama, arisan menjadi momen bagi para anggota Geng Imud untuk bersilaturahmi dan berbagi cerita. Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk melepas penat dan menikmati kebersamaan, yang merupakan kunci dari keakraban mereka yang awet.


(4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini, Foto: Instagram @cutkeke_xavier)

2. Persahabatan langgeng: Geng Imud adalah menjadi bukti nyata dari persahabatan yang langgeng dan tak lekang oleh waktu. Meski masing-masing memiliki jadwal yang padat dan tantangan pribadi, para personel selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul.

 

(4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini, Foto: Instagram @cutkeke_xavier)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement