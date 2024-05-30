4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini

4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini, jadi contoh menarik bahwa persahabatan di kalangan artis pun ternyata bisa bertahan lama.

Geng ini sendiri terdiri dari aktris senior Indonesia, beranggotakan Cut Keke, Diana Pungky, Mega Selvia, Indah Permatasari dan kawan-kawan lainnya, mereka telah menjalin persahabatan erat selama lebih dari dua dekade.

Belum lama ini, Geng Arisan Imud kembali berkumpul dan membagikan momen kebersamaan mereka melalui unggahan foto di akun Instagram pribadi para anggotanya. Kira-kira seperti apa foto-foto dari grup yang berisikan aktris senior tersebut? Melansir dari akun Instagram pribadi Cut Keke, @cutkeke_xavier, Kamis (30/5/2024), berikut ini merupakan empat potret keakraban geng artis arisan Imud yang awet hingga kini.

1. Momen keakraban: Kembali berkumpul setelah sekian lama, arisan menjadi momen bagi para anggota Geng Imud untuk bersilaturahmi dan berbagi cerita. Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk melepas penat dan menikmati kebersamaan, yang merupakan kunci dari keakraban mereka yang awet.





(4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini, Foto: Instagram @cutkeke_xavier)

2. Persahabatan langgeng: Geng Imud adalah menjadi bukti nyata dari persahabatan yang langgeng dan tak lekang oleh waktu. Meski masing-masing memiliki jadwal yang padat dan tantangan pribadi, para personel selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul.

(4 Potret Keakraban Geng Artis Arisan Imud yang Awet hingga Kini, Foto: Instagram @cutkeke_xavier)