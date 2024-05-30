4 Zodiak Butuh Waktu Lama Bisa Jatuh Cinta, Nomor 1 Si Aries!

SETIAP zodiak memiliki karakteristik unik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk cinta. Dalam hal jatuh cinta, beberapa zodiak dikenal butuh waktu lebih lama untuk bisa terjebak dalam perasaan cinta yang mendalam.

Berdasarkan pengamatan astrologi, memang benar ada sebagian beberapa zodiak yang membutuhkan waktu lama untuk bisa jatuh cinta. Sedikit banyaknya zodiak tersebut dapat disimak melalui ulasan berikut, sebagaimana telah dilansir dari Astrotalk, Sabtu (1/6/2024)

1. Aries: Memiliki semangat dan jiwa petualang tinggi. Tapi, dalam hal percintaan, mereka lebih memilih untuk berhati-hati. Zodiak api ini menghargai kemandirian dan kebebasan, sehingga tidak terburu-buru untuk berkomitmen.

Menikmati proses pendekatan, Aries tetap membutuhkan waktu untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan calon pasangannya.

2. Taurus: Sabar dan bisa diandalkan, dan para pemilik zodiak ini sangat mencintai stabilitas dan keamanan dalam hubungan. Sifat ini membuat mereka lebih memilih untuk membangun fondasi yang kokoh sebelum membuka hati sepenuhnya kepada orang lain. Meski pada awalnya terlihat pendiam, begitu Taurus jatuh cinta, mereka akan mencintai pasangannya dengan sepenuh hati.

