4 Zodiak Punya Rasa Cemas Berlebih, Sering Merasa Khawatir

SETIAP orang pastinya pernah merasa cemas atau khawatir, tapi sebagian orang merasakan cemas yang datang adalah berlebihan?

Menariknya, karakteristik seperti ini dilihat dari segi kacamata astrologi, ada beberapa zodiak tertentu yang memilikinya. Sebab, karateristik alami di dalamnya ternyata mempengaruhi cara berpikir dalam menangani stres dan kecemasan.

Merangkum dari Astrotalk, Sabtu (1/6/2024) simak ulasan dari keempat zodiak berikut yang memiliki sifat cemas dan khawatir berlebihan.

1. Cancer: Sensitif dan punya rasa empati tinggi, membuat para pemilik zodiak ini mudah sekali terpengaruh emosi orang. Hal inilah yang banyak menyebabkan mereka mudah merasa cemas. Si Cancer juga sering khawatir kehilangan orang yang dicintai dan selalu mencari keamanan. Rasa empati yang tinggi ini, meskipun merupakan kelebihan, terkadang dapat membuat mereka terlalu cemas.

2. Virgo: Para Virgo adalah sosok dengan sifat analitis andal, membuat mereka mudah berpikir berlebihan dan gampang stres. Si Virgo sering khawatir membuat kesalahan dan tidak memenuhi standar tinggi dirinya sendiri. Tekanan untuk selalu sempurna ini memicu kecemasan yang signifikan.