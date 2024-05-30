Pria Wajib Tahu! 5 Tips Jaga Kesehatan Kulit saat Cuaca Panas

IKLIM di Indonesia yang tropis, bahkan saat ini bisa dibilang cuaca di Jabodetabek misalnya, sedang panas ekstrem. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kulit baik bagi perempuan mau pun pria.

Menurut Dokter Spesialis Kulit, dr. Azmi Fadhlih, SpDVE aktivitas sehari-hari yang dilakukan, mulai dari pagi hingga sore, membuat kulit sering terkena paparan sinar matahari, sehingga mempercepat proses penuaan dini pada kulit, menimbulkan sunburn.

Bukan hanya itu, yang paling parahnya bahkan meningkatkan risiko penyakit kanker kulit. Maka dari itu, tak hanya perempuan tapi para pria juga wajib memperhatikan kesehatan kulitnya agar terhindar dari berbagai masalah kulit.

Lantas bagaimana cara menjaga kesehatan kulit pria di tengah paparan cuaca panas? Berikut uraian lima tips dari dr. Azmi Fadhlih, Sp.DVE, dikutip dari siaran media Tokopedia, Kamis (30/5/2024)

1. Basic skincare: Caranya mulai dari mencuci muka dua kali sehari, karena ini menjadi kunci dalam menjaga kesehatan kulit. Mulailah dengan mencuci muka dua kali sehari pakai pembersih yang sesuai dengan jenis kulit.

Setelah itu, aplikasikan pelembap untuk menjaga kelembapan kulit dan sunscreen sebagai lapisan terakhir saat beraktivitas untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari.

2. Pilih sunscreen tepat: Tabir surya adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan dan melindungi kulit semua orang, pria dan wanita dari sinar matahari. “Pilih tabir surya dengan kandungan minimal SPF 30 PA+++ dan aplikasikan kembali setiap 2-3 jam sekali untuk hasil yang optimal, meskipun dalam ruangan,” kata dr. Azmi.