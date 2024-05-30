Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Kesehatan ala Ingrid Tamara Vokalis Suara Kayu

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |10:29 WIB
Tips Menjaga Kesehatan ala Ingrid Tamara Vokalis Suara Kayu
Tips menjaga kesehatan ala Ingrid Tamara. (Foto: MPI/ Firly Aghisty)
A
A
A

SEBAGAI seorang vokalis Suara Kayu, Ingrid Tamara menyadari pentingnya menjaga kondisi fisik dan kesehatan tubuhnya agar tetap optimal.

Terutama dalam industri musik yang serba dinamis dan menuntut, menjaga kesehatan tubuh menjadi dasar untuk memberikan penampilan yang konsisten dan berkualitas.

Ingrid mempercayai pentingnya menjaga tubuh agar tetap aktif dengan melakukan berbagai jenis olahraga, mulai dari boxing, mini soccer, hingga golf dan tenis. Olahraga-olahraga ini tidak hanya memberinya kebugaran fisik tetapi juga membantu menjaga keseimbangan mentalnya.

Band Suara Kayu

Dengan berolahraga secara teratur, Ingrid bisa memastikan tubuhnya tetap bugar dan siap menghadapi jadwal padat dalam dunia musik.

“Aku juga suka olahraga kaya boxing, mini soccer, golf tennis," tutur Ingrid

Selain olahraga, Ingrid juga menekankan pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas. Meskipun jadwalnya sering kali padat dengan tur dan rekaman, dia selalu berusaha untuk mendapatkan tidur yang cukup setiap malamnya.

Menjaga pola tidur yang teratur dapat membantu tubuhnya tetap pulih dan memperkuat sistem kekebalannya. Ini juga membantu meningkatkan konsentrasi dan performa vokalnya di atas panggung.

Halaman:
1 2
      
