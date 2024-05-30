Rahasia Personel Govinda Jaga Kesehatan di Tengah Aktivitas Padat

GOVINDA merupakan band pop rock asal Indonesia yang telah berkarier sejak 2008, yang beranggotakan Ifan, Luki, Ade dan Jeje. Tidak hanya dikenal karena lagu-lagu yang populer, personel Govinda juga memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan di tengah padatnya jadwal manggung.

Kehidupan seorang musisi seringkali dipenuhi dengan jadwal yang padat dan tekanan yang tinggi. Tak heran, penting bagi para musisi untuk memprioritaskan pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, serta rutinitas olahraga untuk menjaga stamina dan Kesehatan.

Lantas apa rahasia personel Govinda dalam menjaga kesehatan mereka?

"Kalo aku pribadi itu pasti menjaga pola istirahat yang cukup, kadang kan kita ini hidupnya memang sangat dinamis, kadang-kadang kegiatannya itu sampai tengah malam. Nah jadi paling pentingnya itu istirahat yang cukup," tutur Vokalis Govinda, Ifan saat diwawancarai Okezone, Rabu (30/5/2024).

Selain itu, Ifan juga menjaga pola makan yang teratur dengan makanan bergizi, berolahraga seperti bersepeda dan berjalan kaki, serta mengonsumsi vitamin.

"Jaga pola makan yang teratur, konsumsi makanan yang bergizi dan gak sembarangan, terus olahraga seperti sepeda dan jalan kaki, konsumsi vitamin juga, sama setiap kegiatan itu gak terlalu diforsir," katanya.

Ade, gitaris Govinda, juga memiliki metode khusus untuk menjaga kesehatannya. Dia rutin melakukan detoksifikasi dengan jus buah, yang dilakukan selama seminggu penuh tanpa mengonsumsi makanan lain selain buah.

"Yang pasti tidur harus cukup, terus yang kedua aku pake detox, detox nya itu pake jus, pake buah, jadi kadang seminggu ga makan sama sekali cuman makan buah, nah ini ngebantu banget buat nurunin berat badan sama kolesterol, asam urat, benerin metabolisme tubuh aja," tuturnya.

Ade juga aktif dalam berbagai jenis olahraga seperti sepakbola, bulu tangkis, dan tenis, serta rutin mengonsumsi vitamin D. Tidak hanya itu, Ade juga menerapkan teknik 'power sleep' untuk mengatasi kurangnya waktu tidur.

"Pertama waktu istirahat tapi memang agak kurang, jadi kita kompensasinya itu power sleep sih. Jadi power sleep itu tidur cuman sebentar tapi kalo ada waktu untuk tidur beberapa menit itu harus ya karena cukup mengkompensasi untuk beberapa jam ke depan," tuturnya.

Teknik ini dia lakukan di sela-sela waktu, misalnya saat perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain saat manggung. Luki, bassist Govinda menekankan pentingnya minum air putih dan menjaga sirkulasi tubuh dengan baik.