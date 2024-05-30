Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Zaskia Adya Mecca Panik Anaknya Kembali Masuk ICU: Badanku Sampai Gemetar!

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |17:00 WIB
Zaskia Adya Mecca Panik Anaknya Kembali Masuk ICU: Badanku Sampai Gemetar!
Zaskia Adya Mecca ngaku panik saat anaknya kembali masuk ICU. (Foto: Instagram @zaskiadyamecca)
A
A
A

AKTRIS Zaskia Adya Mecca mengaku sempat panik saat anaknya,  atau Kaba, masuk rumah sakit karena pneumonia.

Istri Hanung Bramantyo itu menjelaskan jika sebelumnya Kaba pernah menjalani perawatan di ICU pada 2023. Kala itu, Kaba disinyalir mengidap bronkitis. Tak ingin kondisi kesehatan anaknya makin menurun, wanita yang akrab disapa Kia ini pun langsung membawa Kaba ke rumah sakit untuk menangani pneumonia yang diidapnya.

"Kaba kena pneumonia lagi, persis yang dulu pernah sampai masuk ICU. Kali ini pun hampir masuk NICU tapi Alhamdulillah terlewati," tulis Zaskia Adya Mecca dikutip Kamis, 30 Mei 2024.

Kia kemudian menceritakan kepanikannya saat penyakit Kaba kambuh. Pneumonia sendiri merupakan penyakit radang paru-paru dimana kantung udara di salah satu bagiannya mengandung cairan.

Kaba Bramantyo

