Kisah Reza Arap Pernah Mati Suri di Usia 9 Tahun, Kembali Hidup Berkat Doa sang Bunda

IBUNDA Reza Arap menceritakan kembali kisah sang anak yang pernah mengalami insiden mati suri diusia sembilan tahun. Konon, kejadian itu dipicu lantaran Reza mengalami lemah jantung.

Ibunda Reza mengatakan hari itu sang anak mengalami kejang pada tengah malam. Dia kemudian berinisiatif membawanya ke dokter pribadi untuk memastikan kondisi sang anak.

"Awalnya sih Reza colabs lah tengah malam jam dua, kejang-kejang, terus bawa ke dokter, Reza kan pakai dokter pribadi ya dokter Gunawan, setelah itu pulang, nggak masalah katanya udah di kasih obat, tengah malam jam 2an kambuh, langsung dibawa ke Rumah Sakit," tutur ibu kandung Reza Arap, dikutip dari Kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (30/5/2024).

Lemah jantung yang dialami Reza sejak kecil diketahui karena dia lahir secara prematur saat usianya masih tujuh bulan.

"Dia dulu sekolah naik tangga pun nggak akan bisa, pasti mual, jadi nggak boleh ke capekan, nggak boleh ya yang berat-berat," tutur sang bunda.

"Untuk yang kesekian kalinya bolak-balik rumah sakit, akhirnya di rawat seminggu, pas mau diinfus lagi, urat nadinya udah nggak bisa. Nyari urat nadinya itu udah nggak ada lagi, maksudnya jadi kayak beku gitu loh, dingin," katanya.

Saat itu, tim medis menyatakan Reza telah meninggal dunia akibat lemah jantung. Hal ini juga didukung oleh tampilan layar detektor yang bergaris datar karena tak bisa mendeteksi detak jantung. Ibunda Reza pun percaya jika sang anak telah tiada. Dia hanya bisa pasrah mengantarkan Reza Arap ke kamar jenazah.