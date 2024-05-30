Hobi Memasak, Ini Menu Andalan Peter Holly Juara X Factor 2024

PETER Holly, penyanyi muda berbakat asal Pekanbaru, baru saja mengukir namanya di blantika musik Indonesia dengan menjadi juara X Factor 2024. Memiliki range suara yang tinggi dan juga berkarakter manis, membuatnya selalu menjadi favorit para penonton dan juga juri.

Namun tahukah Anda, ternyata selain menyanyi ternyata Peter juga memiliki hobi memasak. Lahir dan besar di Pekanbaru, Peter Holly memiliki hobi memasak yang telah ia tekuni sejak duduk di bangku SMP. Inspirasi utamanya datang dari sang ibunda, yang sering ia tiru saat memasak.

"Hobi masak tuh dari SMP kayaknya, aku sudah mulai masak-masak gitu. Awalnya niruin mama masak," kata Peter dengan antusias kala diwawancarai Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

Dirinya kini tinggal sendiri dan jarang memasak karena kesibukan dan keterbatasan waktu, Peter tetap mengenang hobi memasaknya dengan hangat. Salah satu menu andalan yang sering ia buat adalah chicken sandwich dan ayam goreng mentega.