Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Hobi Memasak, Ini Menu Andalan Peter Holly Juara X Factor 2024

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |22:40 WIB
Hobi Memasak, Ini Menu Andalan Peter Holly Juara X Factor 2024
Peter Holly juara X Factor 2024 yang hobi memasak, (Foto: Okezone/Dita Pramesti)
A
A
A

PETER Holly, penyanyi muda berbakat asal Pekanbaru, baru saja mengukir namanya di blantika musik Indonesia dengan menjadi juara X Factor 2024. Memiliki range suara yang tinggi dan juga berkarakter manis, membuatnya selalu menjadi favorit para penonton dan juga juri.

Namun tahukah Anda, ternyata selain menyanyi ternyata Peter juga memiliki hobi memasak. Lahir dan besar di Pekanbaru, Peter Holly memiliki hobi memasak yang telah ia tekuni sejak duduk di bangku SMP. Inspirasi utamanya datang dari sang ibunda, yang sering ia tiru saat memasak.

 BACA JUGA:

"Hobi masak tuh dari SMP kayaknya, aku sudah mulai masak-masak gitu. Awalnya niruin mama masak," kata Peter dengan antusias kala diwawancarai Okezone belum lama ini di iNews Tower, Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

 Dirinya kini tinggal sendiri dan jarang memasak karena kesibukan dan keterbatasan waktu, Peter tetap mengenang hobi memasaknya dengan hangat. Salah satu menu andalan yang sering ia buat adalah chicken sandwich dan ayam goreng mentega.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/298/2905210/ternyata-ini-alasan-koki-suka-goyangkan-wajan-saat-masak-hFxjOpyG81.jpg
Ternyata Ini Alasan Koki Suka Goyangkan Wajan saat Masak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/15/298/2687732/survei-pandemi-buat-makin-banyak-suami-rajin-masak-PZZqfOb6Ai.jpg
Survei: Pandemi Buat Makin Banyak Suami Rajin Masak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/28/298/2402004/pesona-desiree-tarigan-masak-di-dapur-netizen-mami-kok-selalu-cantik-MWrkndDagD.jpg
Pesona Desiree Tarigan Masak di Dapur, Netizen: Mami Kok Selalu Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/03/298/2272203/4-manfaat-memasak-yang-perlu-kamu-tahu-salah-satunya-untuk-terapi-4YvkrJYFSW.jpg
4 Manfaat Memasak yang Perlu Kamu Tahu, Salah Satunya untuk Terapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/14/298/2214278/lifehack-mengupas-bawang-putih-masak-jadi-enggak-lama-lama-0QLp1ch25d.jpg
Lifehack Mengupas Bawang Putih, Masak Jadi Enggak Lama-Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/08/298/2210837/sering-masak-bareng-suami-hubungan-jadi-lebih-romantis-2e5ia2MbeY.jpg
Sering Masak Bareng Suami Hubungan Jadi Lebih Romantis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement