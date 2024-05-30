Masak Ikan Campur Susu Evaporasi, Netizen Ini Tak Sengaja Bikin Sekeluarga Keracunan

SAAT memasak, tak jarang sebagian orang terpikir untuk bereksperimen seperti mencampurkan berbagai macam bahan makanan untuk menciptakan resep masakan yang lezat.

Namun, tak jarang juga proses eskperimen tersebut berakhir gagal, bahkan dapat berakibat cukup fatal bagi yang mengonsumsinya. Salah satu contohnya seperti pengalaman yang terjadi pada salah satu netizen satu ini.

Video viral di linimasa Tiktok yang diunggah netizen pemilik akun @kingmodonking berdurasi 12 detik ini merekam kejadian tak terduga ketika satu keluarganya masuk IGD (instalasi gawat darurat) karena keracunan masakan yang ia buat.

BACA JUGA:

Dari keterangannya, ia mengaku memasak ikan tuna santan dengan susu evaporasi. Campuran bahan anti mainstream tersebut, akhirnya membuat para anggota keluarganya mengalami keracunan makanan harus dilarikan ke rumah sakit.

BACA JUGA: Potret Cantik Prilly Latuconsina Pamer Body Goals Pakai Off Shoulder

“Orang gila mana, orang gila mana. Gua yang gila bikin satu keluarga masuk IGD keracunan masakan gua,” tulis akun @kingmodonking sebagai keterangan video yang telah mendapat hampir 900 ribu likes dan 7 juta kali penayangan tersebut.