WILLOW Johnson adalah atlet voli profesional asal Amerika Serikat yang bermain di Liga Voli Korea 2024. Dia kini bermain di Pink Spiders menggantikan Jelena Mladjenovic.
Bersama timnya Pink Spiders, ia tampil sebagai opposite dengan meraih runner up NCAA – Pac 12 Conference. Bahkan dia disebut menjadi pesaing baru Megawati Hangestri di kompetensi Liga Voli Korea 2024.
Selain performanya di lapangan, penampilan Willow Johnson pun kerap mencuri perhatian. Nah, berikut beberapa potret dirinya seperti yang dilansir dari sosial media Instagramnya @willowj4.
Gemas dengan Rok Mini
Willow Johnson tampil menggemaskan saat libur akir pekan di Omaha, dengan mengenakan crewneck abu-abu yang dipadukan rok mini berwarna putih yang lengkap dengan sneakers dan kaos kaki warna senada.
Kece Bak Girlband Korea
Masih dengan rok mininya Willow Johnson kali ini tampil bak girlband Korea dengan mengenakan kemeja baby blue yang diapdukan dengan rompi hitam dan rok mini abu-abu, tidak lupa ia juga mengenakan sneakers putih andalannya.
Indah Bersama Bunga Sakura
Willow Johnson tampak bahagia saat berada di tempat wisata Korea dengan mengenakan t-shirt putih yang dipadukan dengan celana panjang denim yang terlihat indah dengan berpose berlatar bunga sakura yan bermekaran.