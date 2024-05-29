Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jadi Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring Menangis: Seperti Mimpi!

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |22:50 WIB
Jadi Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring Menangis: Seperti Mimpi!
Miss Indonesia Monica Sembiring. (Foto: MPI)
A
A
A

MONICA Sembiring berhasil pemenang Miss Indonesia 2024. Perempuan yang mewakili Provinsi Sumatera Utara itu mengaku sangat terkejut sat tahu dirinya lah yang akan menggantikan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa.

"Jujur sekarang masih ada di fase yang kaget, masih agak syok," kata Miss Indonesia 2024 saat konferensi pers usai acara, Rabu (29/5/2024) di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bahkan, dia pun sempat menangis di atas panggung saat diumumkan sebagai pemenang kontes kecantikan tersebut. Pasalnya, perempuan kelahiran 5 Januari 2002 ini tidak pernah berekspektasi akan terpilih menjadi Miss Indonesia 2024.

Miss Indonesia

"Saya tidak berekspektasi akan mendapatkan gelar ini, ini kayak sebuah mimpi," ujar Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring.

Halaman:
1 2
      
