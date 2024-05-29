Jadi Miss Indonesia 2024, Monica Sembiring Menangis: Seperti Mimpi!

MONICA Sembiring berhasil pemenang Miss Indonesia 2024. Perempuan yang mewakili Provinsi Sumatera Utara itu mengaku sangat terkejut sat tahu dirinya lah yang akan menggantikan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa.

"Jujur sekarang masih ada di fase yang kaget, masih agak syok," kata Miss Indonesia 2024 saat konferensi pers usai acara, Rabu (29/5/2024) di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Bahkan, dia pun sempat menangis di atas panggung saat diumumkan sebagai pemenang kontes kecantikan tersebut. Pasalnya, perempuan kelahiran 5 Januari 2002 ini tidak pernah berekspektasi akan terpilih menjadi Miss Indonesia 2024.

BACA JUGA: Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Harap Miss Indonesia 2024 Aktif Promosikan Keindahan Pariwisata Indonesia

"Saya tidak berekspektasi akan mendapatkan gelar ini, ini kayak sebuah mimpi," ujar Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring.