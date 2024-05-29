Target Monica Sembiring Kini Sandang Titel Miss Indonesia 2024

MONICA Sembiring sejak malam ini resmi menyandang titel bergengsi Miss Indonesia 2024. Kini sebagai seorang Miss Indonesia, Monica mengatakan ia ingin sekali menyuarakan isu pemberdayaan perempuan di tempat kerja.

Lewat Yayasan Miss Indonesia, Monica berharap keinginan itu dapat terkabul. Menerima title Miss Indonesia 2024 artinya mengemban tugas yang besar. Bagi Monica, tugas baru ini ia jadikan sebagai kesempatan, bukan suatu beban.

"Alasan kenapa saya mau menjadi bagian dari Miss Indonesia 2024 adalah saya memiliki banyak isu yang jadi concern, contohnya keinginan menjadi pelopor pemberdayaan perempuan di tempat kerja," kata Monica Sembiring saat diwawancarai MNC Portal seusai penobatan Miss Indonesia 2024 di Studio RCTI+, MNC Studios Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (29/5/2024)

(MPI/ Aldhi Chandra)

"Selain itu, saya juga ingin berkontribusi pada dunia pendidikan serta pelestarian lingkungan di seluruh Indonesia. Itu beberapa hal yang akan saya lakukan sebagai Miss Indonesia 2024," imbuhnya.

Hal-hal penting itu, lanjut Monica, dianggapnya bukan suatu beban, malah menjadi kesempatan dan karunia.