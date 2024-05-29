Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Harap Miss Indonesia 2024 Aktif Promosikan Keindahan Pariwisata Indonesia

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |22:42 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Harap Miss Indonesia 2024 Aktif Promosikan Keindahan Pariwisata Indonesia
Wamenparefkraf Angela Tanoesoedibjo dan Miss Indonesia 2024, (Foto: MPI/ Sukardi)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo secara khusus bertugas sebagai juri di final Miss Indonesia 2024 malam ini.

Angela Tanoesoedibjo berharap bahwa semua finalis, termasuk Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring perwakilan dari Sumatera Utara dapat berperan serta dalam memajukan pariwisata Indonesia.

 BACA JUGA:

"Untuk semua finalis termasuk Monica yang terpilih sebagai Miss Indonesia 2024, kalian itu akan menjadi influencer baru, akan banyak dikenal masyarakat, dan followers akan bertambah,” kata Angela Tanoesedibjo pada awak media di Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (29/5/2024).

 

(Foto: (MPI/ Ayu Utami)

“Diharapkan dapat turut serta berpartisipasi pada pariwisata Indonesia. Nah, khusus Monica yang mewakili Sumatera Utara, kami berharap dapat ikut mempromosikan pariwisata Sumatera Utara," tambah Angela.

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Angela Tanoesoedibjo juga menitipkan amanat pada Miss Indonesia 2024 Monica Sembiring agar bisa mempromosikan Indonesia di mata dunia lewat ajang Miss World ke-72.

Halaman:
1 2
      
