Monica Sembiring Jadi Miss Indonesia 2024, Liliana Tanoesoedibjo: Memang Layak!

MONICA Sembiring, finalis asal Sumatera Utara resmi diumukan sebagai pemenang Miss Indonesia 2024 dalam malam penobatan Miss Indonesia 2024 yang dihelat pada Rabu (29/5/2024) secara langsung di Studio RCTI+.

Monica Sembiring berhasil menjadi Miss Indonesia, setelah mengalahkan 37 orang finalis hebat lainnya. Kini, terpilih menjadi Miss Indonesia 2024 ia resmi menggantikan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa.

Liliana Tanoesoedibjo selaku Chairwoman Miss Indonesia Organization sekaligus ketua dewan juri menilai, kemenangan Monica Sembiring memang layak. Sosoknya dinilai para dewan juri bisa dan pantas untuk mengemban amanah sebagai Miss Indonesia 2024.

(Foto: MPI/ Ayu UIami)

"Tidak hanya cantik tapi punya talenta baik, lalu ada beberapa fast track yang dilalui penilaian itu semua diakumulasikan, Miss Monica itu layak menjadi Miss Indonesia 2024," ungkap Liliana Tanoesoedibjo kala ditemui MNC Portal dalam sesi konferensi pers setelah acara.