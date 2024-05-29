Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Penyematan Mahkota Monica Sembiring Resmi Jadi Miss Indonesia 2024

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |21:52 WIB
4 Potret Penyematan Mahkota Monica Sembiring Resmi Jadi Miss Indonesia 2024
Penyematan mahkota Monica Sembiring jadi Miss Indonesia 2024, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

MONICA Kezia Sembiring, mala mini di cara final Miss Indonesia, berhasil terpilih menjadi Miss Indonesia 2024 mewakili Provinsi Sumatera Utara. Monica terpilih sebagai Miss Indonesia 2024 setelah melewati babak Top 17 dan melaju ke Top 5.

Dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024, Monica disematkan mahkota Miss Indonesia pun dilakukan oleh Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa dan Miss World 2023 Krystyna Pyszkova. Sebagai Miss Indonesia 2024, juga berhak mewakili Indonesia di ajang Miss World 2024 kelak.

 BACA JUGA:

Penasaran seperti apa potret Monica Kezia Sembiring saat penyematan mahkota? Berikut ulasan potretnya dari MNC Portal Indonesia. 

 BACA JUGA:

1. Dinobatkan jadi pemenang: Potret ketika nama Monica diumumkan oleh Robby Purba dan Amanda Zevannya menjadi pemenang Miss Indonesia 2024. Monica nampak berpelukan dengan Adity Clarit asal D.I.Y yang menjadi Runner Up Miss Indonesia.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra) 

2. Momen haru : Monica terharu meneteskan air mata, tak percaya menang Miss Indonesia 2024. Begitu terharu, ia terlihat menyeka air matanya. Tampilan Monica di foto ini terlihat anggun memakai dress warna gold dengan aksen off shoulder organza.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
