Profil Monica Sembiring, Juara Miss Indonesia 2024

MONICA Sembiring, finalis Miss Indonesia 2024 mewakili Sumatera Utara menjadi sorotan usai sukses memenangkan ajang Miss Indonesia 2024.

Sejak malam ini, Rabu (29/5/2024) Monica resmi menyandang status sebagai Miss Indonesia 2024, menggantikan Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa.

Kemenangan Monica di grand final Miss Indonesia yang digelar malam ini secara langsung di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sudah terlihat sejak babak penyisihan. Pasalnya sejak babak 15 besar, dara cantik ini sudah mencuri perhatian. Bahkan saat babak akhir pun, Monica tampil memukau dengan jawaban yang dia berikan atas pertanyaan dari para juri panelis.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

Lantas seperti apa sih profil sosok Monica Kezia Sembiring? Dikutip dari Instagram pribadinya @monica.kezia, Monica Kezia Sembiring merupakan finalis dari Provinsi Sumatera Utara, yang lahir pada Januari 2002 dan saat ini dia menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro jurusan Teknik Kimia.

Ketika terpilih menjadi Miss Indonesia 2024, dia memiliki keinginan menjadi pelopor dalam pemberdayaan perempuan di tempat kerja, pendidikan, dan pelestarian lingkungan di seluruh Indonesia. Caranya dengan cara memperluas akses pendidikan dan peluang karir untuk perempuan di seluruh negeri, terutama di daerah pedesaan.