HOME WOMEN LIFE

Potret Nagita Slavina Berhijab Jelang Pergi Haji, Banjir Doa Istiqomah

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |19:01 WIB
Potret Nagita Slavina Berhijab Jelang Pergi Haji, Banjir Doa Istiqomah
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Akan Naik Haji. (Foto: Instagram)
A
A
A

KELUARGA Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan pergi Haji Juni mendatang. Persiapan demi persiapan telah dilakukan, termasuk manasik haji sebagai bekal ilmu di Tanah Suci.

Momen persiapan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebelum menunaikan ibadah Haji dibagikan di Instagram @raffinagita1717. Di situ terlihat Nagita Slavina mengenakan hijab berwarna putih. Berikut ini beberapa potret Nagita Slavina berhijab jelang pergi Haji:

Senyum di samping anak-anak dan suami

Nagita Slavina-Raffi Ahmad

Nagita Slavina di sini tampak tersenyum, begitu juga dengan putra pertamanya, Rafathar. Gaya hijab yang dipilih pun sangat simple, meski begitu tetap membuat Mama Gigi terlihat cantik.

Happy lihat kedua putranya akur

Nagita Slavina-Raffi Ahmad

Kalau di momen ini, Nagita Slavina seperti senang melihat kedua putranya akur. Rayyanza terlihat mencium pipi kakaknya dan Nagita senang melihat momen tersebut.

Cantik natural

Nagita Slavina-Raffi Ahmad

Dari foto ini kita bisa lihat kalau Nagita Slavina memang memiliki kecantikan yang natural. Ia gak perlu repot-repot memulas wajahnya dengan makeup tebal agar terlihat menarik. Kecantikan dari dalam dirinya pun terpancar dari foto ini. Sweet.

