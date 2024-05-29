Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Miss World 2023 Krystina Pyszkova Kunjungani Redaksi MNC

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |14:52 WIB
Potret Cantik Miss World 2023 Krystina Pyszkova Kunjungani Redaksi MNC
Miss World Krystyna Pyszkova. (Foto: MPI)
A
A
A

MISS World 2023 Krystina Pyszkova bertandang ke Indonesia untuk menghadiri malam grand final Miss Indonesia 2024 yang akan berlangsung malam ini. Acara tersebut akan disiarkan secara langsung di RCTI pukul 16.30 WIB.

Kehadiran Krystina Pyszkova di ajang pemilihan ratu kecantikan itu sebagai bentuk dukungan kepada finalis. DIa juga yang menjadi saksi terpilihnya satu kandidat Miss Indonesia 2024.

miss World

Meskipun kehadirannya di Jakarta cukup singkat, namun dia tak melewatkan untuk melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah berkunjung ke redaksi MNC yang berada di iNews Tower, Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Krystina tiba di iNews Tower pukul 10.23 WIB didampingi oleh SINDOnews TV dan Wakil Pemimpin Redaksi di iNews, Aiman Witjaksono dan Reporter iNews TV, Bayu Pradhana.

Krystina tampil anggun dalam balutan busana formal. Dia memakai setelan blazer dan celana warna biru. Ia juga menambahkan selendang warna biru bertuliskan 'Miss World'.

Sebagai Miss World 2023, dia tak melewatkan memakai crown atau mahkota. Mahkota yang ia pakai ini nampak mewah dengan sentuhan beads warna biru yang senada dengan bajunya.

Halaman:
1 2
      
