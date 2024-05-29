Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Visit ke MNC Media, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova: Suatu Kehormatan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |14:31 WIB
Visit ke MNC Media, Miss World 2023 Krystyna Pyszkova: Suatu Kehormatan
Miss World 2023 Krystyna Pyszkova visit MNC Media Group, (Foto: Dok MPI)
A
A
A

MISS World 2023, Krystyna Pyszkova berkesempatan mengunjungi MNC Media di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024). Selama berkeliling ia ditemani oleh CEO PT MNC Tbk, Noursing dan juga Reporter iNews TV, Bayu Pradhana.

Krystyna Pyszkova diajak berkeliling mulai dari Jakarta Concert Hall, iNews Center, studio televisi, hingga studio radio. Krystyna mengatakan dirinya sangat terhormat bisa diajak ke MNC Media Menurutnya hal ini sangat menambah pengetahuan untuk dirinya.

 BACA JUGA:

"Saya diberikan pengetahuan yang dalam tentang MNC Group dan juga tadi kita mengunjungi stasiun radio dan kita juga melakukan sedikit interview di televisi, melihat presentasi dari CEO MNC dan saya sangat menikmatinya," ujar Krystyna kepada media saat ditemui di iNews Tower, Rabu (29/5/2024)

 BACA JUGA:

(Foto: MNC Portal Indonesia) 

Menurut Krystyna kesempatan untuk melihat dunia pertelevisian sebuah kesempatan yang berharga untuk dirinya.

"Ini sebuah kehormatan buat saya berada di sini (MNC Media), melihat semua orang bekerja di sini dan ini yang saya ingat ketika di Jakarta," katanya lagi penuh semangat.

Halaman:
1 2
      
