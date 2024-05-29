Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Zara Anak Ridwan Kamil Tampil Lepas Hijab Lagi Sambil Luapkan Kerinduan Buat Mendiang Eril

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |09:41 WIB
Potret Terbaru Zara Anak Ridwan Kamil Tampil Lepas Hijab Lagi Sambil Luapkan Kerinduan Buat Mendiang Eril
Potret terbaru Zara anak Ridwan Kamil (Foto: Instagram)
POTRET terbaru Zara anak Ridwan Kamil tampil lepas hijab lagi sambil luapkan kerinduan buat mendiang Eril. Namanya selalu menjadi pembahasan warganet mengenai gaya busana hingga rambutnya.

Kali ini, penampilan anak kedua Ridwan Kamil dan Atalia Praratya itu nampak terlihat lebih jelas.

Salah satunya potret terbaru Zara anak Ridwan Kamil tampil lepas hijab lagi sambil luapkan kerinduan buat mendiang Eril. Dia tampak memamerkan rambut ombrenya yang tak lagi ditutup hijab. Rambut berwarna hitam dan pirang itu dibiarkan terurai natural.

Hal itu dia posting dalam akun instagramnya. Dalam postinganya itu tertulis pesan yang mengingat kakaknya yang sudah meninggal yakni Eril.

Zara

" 2 years ago i was still 17. Today im almost 20. Today marks the second year of your parting from our side. Thank you for teaching me how to be an adult a!. You teach me how to come out of my cocoon, you teach me how to be independent, you teach me how to be strong i miss you but i know you are happy where you arethank you for always being the light at the end of a tunnel. sayang banyak banyak," tulis Zara.

