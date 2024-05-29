Profil dan Potret Kenny Amelia, Istri Cantik Ade Rai yang Jarang Tersorot

PROFIL dan potret Kenny Amelia, istri cantik Ade Rai yang jarang tersorot kamera. Pasalnya, binaragawan ini memang jarang mengunggah sosok istrinya pada media sosial.

Akan tetapi, sosok istri Ade Rai ternyata perempuan berparas cantik, yang setia menemani Ade Rai selama dua dekade terakhir. Usut punya usut, istri Ade Rai itu bernama Kenny Amelia.

Nah, profil dan potret Kenny Amelia, istri cantik Ade Rai yang jarang tersorot kamera banyak dicari warganet. Sebab, seperti apa sosoknya yang memiliki suami binaragawan.

Untuk profilnya Kenny dan Ade Rai sudah menikah sejak 1999.Kehidupan rumah tangga Ade Rai dan Kenny jauh dari gosip miring. Keduanya hidup harmonis bersama anaknya. Sedangkan agama istrinya adalah Hindu sama dengan Ade Rai.

Sedangkan potret Kenny Amelia tidak banyak terekspos media sosial. Hanya saja, istrinya memiliki wajah yang cantik serta memiliki kulit putih.

Serta mempunyai wajah chubby. Hal itu terlihat saat merayakan ulang tahun ke 52 tahun pada 2023. Kenny pun juga masih memiliki wajah yang awet muda.

Selain itu, ada momen Ade Rai dan Kenny Amelia nampak tampil serasi mengenakan baju dan gaun hitam. Meski hampir tidak pernah mengekspos sang istri, rumah tangga Ade Rai jauh dari kabar miring. Rumah tangga yang dibangun Ade Rai bersama Kenny Amelia tetap langgeng dan harmonis.