HOME WOMEN LIFE

Viral Nicky Tirta Buat Kue Kepala Anjing, Netizen Malah Salfok dengan Wajahnya

Nurhafina Oktavia , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |08:07 WIB
Viral Nicky Tirta Buat Kue Kepala Anjing, Netizen Malah Salfok dengan Wajahnya
Nicky Tirta. (Foto: Instagram)
A
A
A

LAURENSIUS Nicky Tirta Djaja atau biasanya dikenal Nicky Tirta merupakan seorang aktor multi talenta asal Indonesia yang telah lama berkecimpung dalam dunia hiburan. Kini dia memang tengah rehat dari dunia entertaiment dan memilih untuk karier lain.

Nicky diketahui beberapa tahun terakhir ini mulai merambah karirnya dalam dunia kuliner. Sering kali ia mengunggah berbagai resep dan hasil masakannya dalam media sosial miliknya.

Nicky Tirta

Keputusannya ini bukan hanya sekedar menyalurkan hobi, tetapi sudah menjadi bagian dari karier professionalnya. Dia pernah mengatakan bahwa memasak adalah salah satu cara untuk mengekspresikan diri dan menciptakan kebahagiaan bagi orang lain.

Tidak hanya takjub dengan hasil masakannya, netizen juga dibuat kagum dengan penampilan Nicky yang semakin awet muda walaupun sudah menginjak usia kepala 4.

Dilansir dari salah satu unggahan reels pada akun Instagram pribadinya @nickytirta yang membagikan kegiatannya membuat cake berbentuk doggy.

