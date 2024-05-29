Viral Perempuan Ini Tiba-Tiba Atraksi Silat di Puskesmas, Netizen: Shock Lihat Tagihan

BARU-BARU ini viral di media sosial seorang perempuan di Puskesmas yang tiba-tiba mengeluarkan jurus silat. Perempuan ini diketahui tengah berada di Puskesmas daerah Madura.

Di video tersebut, terlihat seorang perempuan yang memakai baju merah tiba-tiba memperagakan gerakan silat dengan serius di dalam puskesmas. Tidak diketahui siapa nama dan kenapa perempuan tersebut memperagakan adegan silat.

Banyak yang menduga perempuan dengan rambut sebahu ini mengalami kesurupan. Pusskesmas yang berada di Ketapang, Sampang, Madura itu pun menjadi ramai karena ulahnya tersebut.

Video ini pun dibagikan oleh akun @mood.jakarta, dan mulai mendapatkan komentar lucu warganet yang menanggapi aksi wanita ini.