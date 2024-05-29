Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Akupuntur Jadi Solusi Pasangan yang Lakukan Program Hamil, Ini Sederet Manfaatnya

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |01:23 WIB
Akupuntur Jadi Solusi Pasangan yang Lakukan Program Hamil, Ini Sederet Manfaatnya
Akupuntur jadi solusi pasutri yang jalankan program hamil. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MASALAH kesuburan yang menyebabkan pasangan suami istri sulit mendapatkan kehamilan kerap menjadi mimpi buruk dalam rumah tangga. Masalah fertilitas ini menyebabkan banyak pasangan suami istri berjuang keras hingga menjalani program hamil, baik secara alami, inseminasi, akupuntur, maupun program bayi tabung.

Dokter Spesialis Akupunktur Medik, dr. Regina A. Suwignjo, MARS, Sp.Ak mengatakan akupuntur menjadi salah satu cara untuk membantu pasangan suami istri yang hendak melakukan program hamil dan memperoleh kesuburan. Hal ini dia ungkapkan dalam unggahan Instagram @bocahindonesia_, yang dilansir Rabu (29/5/2024).

"Yang pertama untuk membantu regulasi hormon baik laki-laki maupun perempuan. Lalu membantu meningkatkan aliran darah ke uterus, rahim atau ovarium. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sperma pada laki-laki. Kemudian juga membantu menurunkan berat badan dan stres," tutur dr. Regina.

Nah bagi pasangan yang hendak melakukan akupuntur dalam upaya memperoleh kesuburan maka bisa dilakukan dengan berbagai tahapan. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Pasangan suami istri akan melakukan sesi konsultasi akupuntur.

Ibu Hamil

2. Usai melakukan sesi konsultasi, sang istri lantas akan melalui proses terapi akupuntur. Terapi akupuntur ini dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

Membantu menjaga keseimbangan hormon reproduksi

Membantu menurunkan metabolisme radikal bebas dalam tubuh

Meningkatkan aliran darah ovarum dan rahim serta mengurangi peradangan pada ovarium

Meningkatkan B-endorphin sehingga mengurangi kecemasan atau stres

Membantu penempelan embrio dan perkembangan embrio di rahim

Meningkatkan imunitas tubuh

Halaman:
1 2
      
