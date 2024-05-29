5 Hal yang Harus Dilakukan Pasca Berlari, Ini Penjelasan Dokter Tirta

BERLARI adalah salah satu bentuk olahraga yang paling efektif dan mudah untuk dilakukan dalam menjaga kebugaran tubuh. Namun, setelah berlari tubuh membutuhkan waktu untuk pulih dan menyesuaikan diri. Banyak orang yang sering mengabaikan perawatan tepat setelah berlari.

Agar proses pemulihan berjalan dengan optimal, ada beberapa hal penting yang perlu dilakukan untuk memulihkan kondisi tubuh. Merangkum dari unggahan dokter Tirta pada akun instagramnya Kamis (30/5/2024) berikut ini adalah lima hal yang harus dilakukan pasca berlari menurut dokter Tirta.

1. Redehidrasi

Hidrasi yang baik membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal dan mencegah dehidrasi. Dehidrasi dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan bahkan kram otot saat berolahraga. Oleh karena itu, sangat penting untuk menggantikan cairan yang hilang setelah berlari.

Dokter Tirta menyarankan untuk redehidrasi pasca berlari dengan menggunakan cairan elektrolit atau air mineral. Jika berlari dalam waktu yang lama atau dalam kondisi cuaca yang panas, disarankan lebih baik untuk minum cairan elektrolit yang dapat membantu menggantikan garam dan mineral yang hilang saat berkeringat.

2. Pendinginan

Setelah berlari, sangat penting untuk melakukan pendinginan. Pendinginan dapat membantu menurunkan detak jantung secara bertahap dan mengurangi risiko cedera. Pendinginan dapat dilakukan dengan berjalan kaki selama 5-10 menit setelah berlari. Selain itu, stretching atau peregangan ringan juga sangat disarankan setelah berlari.

Fokus lakukan pendinginan pada otot-otot utama yang telah bekerja keras selama berlari, seperti hamstring, quadriceps, betis, dan punggung bawah. Peregangan dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi ketegangan otot.

3. Mandi atau Membersihkan Diri

Setelah berlari, membersihkan tubuh juga merupakan salah satu langkah penting yang perlu dilakukan. Keringat yang menumpuk pada kulit dan pakaian dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, yang dapat menyebabkan iritasi kulit atau infeksi.

Mandi setelah berlari membantu menghilangkan keringat, kotoran, dan bakteri dari permukaan kulit. Dokter Tirta merekomendasikan untuk mandi setelah melakukan pendinginan. Hal ini bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh terlebih dahulu, sehingga keringat dapat menguap sepenuhnya dan kulit menjadi kering sebelum mandi.

4. Mengganti Baju

Baju yang basah oleh keringat cenderung lengket dan tidak nyaman. Mengganti baju yang basah karena keringat adalah cara sederhana untuk meningkatkan kenyamanan setelah berolahraga. Mengganti baju dengan pakaian kering juga penting untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan menjaga kenyamanan.

Keringat yang bercampur dengan bakteri di kulit bisa menyebabkan bau tidak sedap. Dengan mengganti baju setelah berlari, bau tidak sedap dapat dikurangi sehingga lebih nyaman dan percaya diri dalam beraktivitas.