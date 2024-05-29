Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Tirta Jelaskan Fungsi Energy Gel saat Berolahraga

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |19:00 WIB
Dokter Tirta Jelaskan Fungsi Energy Gel saat Berolahraga
Dokter Tirta jelaskan manfaat energy gel saat olahraga lari. (Foto: Freepik.com)
ENERGY gel yang dikonsumsi dr. Tirta saat menyelesaikan Merbabu SkyRace sempat menimbulkan banyak pertanyaan dari para netizen. Selain itu, banyak juga yang salah mengartikan bahwa EJ sport merupakan energy drink. Alhasil dr. Tirta menjelaskan bahwa energy gel berbeda dengan energy drink.

Merangkum dari unggahan video dr. Tirta dalam akun Instagramnya pada Rabu (29/5/2024), umunya, energy gel memiliki kandungan maltodextrin, L carnitine, dan vitamin b di dalamnya guna mencegah kelelahan otot dan menjadi sumber energi cepat. Namun, setiap energy gel memiliki kandungan yang berbeda-beda.

Dokter Tirta menjelaskan bahwa energy gel adalah bagian penting dari rehidrasi tubuh ketika berolahraga, terutama yang mengutamakan daya tahan seperti berlari, bersepeda, atau gym. Setiap energy gel dapat mengandung sekitar 150 hingga 200 kilo kalori, tergantung pada komposisinya.

Meskipun mengandung kalori yang dapat menggantikan energi, dr. Tirta tidak menyarankan energy gel dikonsumsi oleh seseorang yang sedang tidak berolahraga. Selanjutnya, dr. Tirta membagikan strategi penggunaan energy gel dengan kalorinya yang mencapai sekitar 1.500 kalori.

Lari

1 2
      
