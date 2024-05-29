Peter Holly Idap Obesitas, Begini Siasatnya untuk Tetap Sehat

DIET seringkali menjadi kunci kesuksesan seseorang dalam mencapai kesehatan dan kebugaran yang optimal. Namun, bagi Peter Holly, pemenang X Factor 2024, diet bukan hanya sekadar batasan kalori atau daftar larangan makanan, melainkan sebuah perjalanan transformasi yang mempengaruhi setiap aspek kehidupannya.

Penyanyi berbakat ini tidak hanya dikenal karena suaranya yang merdu, tetapi usahanya untuk hidup sehat meskipun pernah mengalami kelebihan berat badan. Dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Senin, 27 Mei 2024, Peter Holly mengungkapkan betapa pentingnya menjaga pola hidup sehat, terutama karena dirinya pernah mengalami masalah berat badan.

"Penting banget karena aku lagi diet juga jadi harus penting. Dulu aku kan sampai sekarang sih, masih overweight, cuma dulu tuh sangat overweight. Jadi aku tuh gak bisa ngelakuin banyak hal. Jalan aja sakit, jadi mulai sadar oke sekarang mulai hidup sehat," ujar Peter Holly.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan membuatnya mulai menjalani diet dan kontrol rutin dengan dokter gizi. Saat ditanya mengenai tips diet yang diberikan oleh dokternya, Peter Holly menjelaskan bahwa dia dilarang untuk mengonsumsi nasi putih, tepung-tepungan, gula, dan minyak.

"Kalau untuk aku itu dilarang makan nasi putih, tepung-tepungan, gula, minyak. Kalau mau makan karbohidrat itu cuman umbi-umbian atau nasi merah, itu pun cuman siang doang," tuturnya.

Diet ini membantu Peter Holly mengontrol berat badannya dan menjaga kesehatannya. Selain diet, Peter Holly juga berusaha menjaga pola hidup sehat dengan cara lain, seperti olahraga.

Namun, dia dilarang oleh dokternya untuk melakukan olahraga berat karena lututnya yang masih sakit akibat overweight. Sebagai gantinya, dokter menyarankan Peter Holly untuk banyak bergerak dan berjalan kaki setiap hari.

"Kalau olahraga berat tuh aku belum boleh sama dokter. Paling disuruh dokter itu banyak gerak aja jalan-jalan kaki. Dia suruh aku jalan aja di mall banyak-banyak yang penting banyak tiap hari, karena aku belum bisa lututnya masih sakit,” ujarnya.