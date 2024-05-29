Satu Keluarga Keracunan Makanan, Usai Santap Ikan Tuna dengan Susu Evaporasi

Satu keluarga keracunan makanan akibat konsumsi tuna dan susu evaporasi. (Foto: TikTok @kingmodonking)

BEREKSPERIMEN dengan mencoba beragam menu tentu sangat menyenangkan. Namun ternyata hal itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebab asal mencampur makanan dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mengonsumsinya.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial seorang netizen curhat karena membuat satu keluarganya keracunan. Hal itu karena di bereksperimen membuat menu tuna yang dicampur dengan susu evaporasi.

"Orang gila mana, orang gila mana. gua yang gila bikin satu keluarga masuk IGD keracunan masakan gua," ujar pemilik akun TikTok @kingmodonking, seperti dikutip pada Rabu (29/5/2024).