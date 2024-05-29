Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Satu Keluarga Keracunan Makanan, Usai Santap Ikan Tuna dengan Susu Evaporasi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |17:00 WIB
Satu Keluarga Keracunan Makanan, Usai Santap Ikan Tuna dengan Susu Evaporasi
Satu keluarga keracunan makanan akibat konsumsi tuna dan susu evaporasi. (Foto: TikTok @kingmodonking)
A
A
A

BEREKSPERIMEN dengan mencoba beragam menu tentu sangat menyenangkan. Namun ternyata hal itu tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebab asal mencampur makanan dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang mengonsumsinya.

Seperti baru-baru ini viral di media sosial seorang netizen curhat karena membuat satu keluarganya keracunan. Hal itu karena di bereksperimen membuat menu tuna yang dicampur dengan susu evaporasi.

"Orang gila mana, orang gila mana. gua yang gila bikin satu keluarga masuk IGD keracunan masakan gua," ujar pemilik akun TikTok @kingmodonking, seperti dikutip pada Rabu (29/5/2024).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/487/3108416/waspada_risiko_konsumsi_kerang_saat_hamil_ini_kata_dokter-yUFJ_large.jpg
Waspada! Risiko Konsumsi Kerang saat Hamil, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068931/beberapa-produk-makanan-anjing-dan-kucing-ditarik-dari-pasar-tercemar-bakteri-salmonella-dan-listeria-IG7KWzuQEW.jpg
Beberapa Produk Makanan Anjing dan Kucing Ditarik dari Pasar, Tercemar Bakteri Salmonella dan Listeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/481/3046502/ylki-imbau-masyarakat-waspada-dengan-produk-pangan-ilegal-asal-china-bisa-ancam-kesehatan-ckFeSAJEMX.jpg
YLKI Imbau Masyarakat Waspada dengan Produk Pangan Ilegal Asal China, Bisa Ancam Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/481/3043832/bpom-palembang-cek-sampel-permen-semprot-yang-sebabkan-siswa-keracunan-sudah-kedaluwarsa-UpSZrPg8tb.jpeg
BPOM Palembang Cek Sampel Permen Semprot yang Sebabkan Siswa Keracunan, Sudah Kedaluwarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043315/keracunan-Pyvp_large.jpg
Kronologi Lengkap Sejumlah Siswa Keracunan Permen Semprot hingga Kejang-Kejang di Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/481/3037231/sonny-septian-dilarikan-ke-rumah-sakit-diduga-akibat-makan-kepiting-vmAPe3Ya3d.jpg
Sonny Septian Dilarikan ke Rumah Sakit, Diduga Akibat Makan Kepiting
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement