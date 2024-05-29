Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

MLA Kembali Adakan Lambtastic Battle Hadirkan Chef Vindex dan Chef Gilles

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |20:00 WIB
MLA Kembali Adakan Lambtastic Battle Hadirkan Chef Vindex dan Chef Gilles
Lambtastic Battle. (Foto: MLA)
A
A
A

MEAT and Livestock Australia (MLA), bekerja sama dengan Pemerintah Western Australia, menyelenggarakan kompetisi memasak daging domba eksklusif 'Lambtastic Battle'. Kompetisi ini bertujuan menampilkan kualitas premium daging domba Western Australia melalui sudut pandang masakan Barat.

Para chef akan ditantang untuk menciptakan hidangan Barat yang inovatif, dengan menonjolkan keserbagunaan dan kualitas unggul daging domba Western Australia. Memang, seiring dengan berkembangnya industri makanan dan minuman di Indonesia, terutama di kota kosmopolitan seperti Jakarta, permintaan akan produk premium berkualitas tinggi semakin meningkat.

Daging domba Western Australia terkenal dengan rasa dan kualitasnya yang luar biasa, dan menjadi favorit hotel-hotel bintang lima serta restoran kelas atas di Jakarta. Kompetisi ini pun bertujuan mempromosikan daging domba Western Australia dan menciptakan kesadaran konsumen yang lebih luas.

Sebelum kompetisi dimulai, lokakarya pengetahuan produk dan pemotongan daging Aussie Meat Academy akan diadakan. Lomba ini diharapkan dapat memberi peserta wawasan yang tak ternilai mengenai kualitas dan keserbagunaan daging domba Western Australia.

Diselenggarakan oleh para pakar industri, lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan permintaan di kalangan para chef dan pelaku industri makanan dan minuman yang lebih luas.

"Kolaborasi ini tidak hanya merayakan kekayaan cita rasa daging domba Australia, namun juga wujud komitmen kami untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan industri layanan makanan di Jakarta," tutur Valeska, MLA Regional Manager South-East Asia.

"Melalui Lambtastic Battle, kami tidak hanya mempromosikan daging merah Australia, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang mengedukasi dan menginspirasi, serta meningkatkan nilai premium dan keinginan untuk menikmati daging domba Australia," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/298/3145170/hewan_kurban-WTmb_large.jpg
Jangan Dibuang, Kepala Sapi Punya Kandungan Vitamin dan Sumber Nutrisi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/298/3144372/daging-HZtm_large.jpeg
Kadar Kolesterol Daging Kambing vs Sapi, Mana Lebih Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067541/hangzhou_finest-nT0m_large.jpeg
Menikmati Experience Hangzhou’s Finest in Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/298/3022706/4-tips-sehat-makan-daging-di-perayaan-idul-adha-biar-gak-kolesterol-qn3nBNjrV5.jpg
4 Tips Sehat Makan Daging di Perayaan Idul Adha, Biar Gak Kolesterol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/298/3019647/persiapan-idul-adha-cek-resep-dan-cara-mengolah-paru-sapi-agar-anti-amis-s9L4gwEde6.jpg
Persiapan Idul Adha, Cek Resep dan Cara Mengolah Paru Sapi agar Anti Amis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement