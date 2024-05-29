MLA Kembali Adakan Lambtastic Battle Hadirkan Chef Vindex dan Chef Gilles

MEAT and Livestock Australia (MLA), bekerja sama dengan Pemerintah Western Australia, menyelenggarakan kompetisi memasak daging domba eksklusif 'Lambtastic Battle'. Kompetisi ini bertujuan menampilkan kualitas premium daging domba Western Australia melalui sudut pandang masakan Barat.

Para chef akan ditantang untuk menciptakan hidangan Barat yang inovatif, dengan menonjolkan keserbagunaan dan kualitas unggul daging domba Western Australia. Memang, seiring dengan berkembangnya industri makanan dan minuman di Indonesia, terutama di kota kosmopolitan seperti Jakarta, permintaan akan produk premium berkualitas tinggi semakin meningkat.

Daging domba Western Australia terkenal dengan rasa dan kualitasnya yang luar biasa, dan menjadi favorit hotel-hotel bintang lima serta restoran kelas atas di Jakarta. Kompetisi ini pun bertujuan mempromosikan daging domba Western Australia dan menciptakan kesadaran konsumen yang lebih luas.

Sebelum kompetisi dimulai, lokakarya pengetahuan produk dan pemotongan daging Aussie Meat Academy akan diadakan. Lomba ini diharapkan dapat memberi peserta wawasan yang tak ternilai mengenai kualitas dan keserbagunaan daging domba Western Australia.

Diselenggarakan oleh para pakar industri, lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan permintaan di kalangan para chef dan pelaku industri makanan dan minuman yang lebih luas.

"Kolaborasi ini tidak hanya merayakan kekayaan cita rasa daging domba Australia, namun juga wujud komitmen kami untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan industri layanan makanan di Jakarta," tutur Valeska, MLA Regional Manager South-East Asia.

"Melalui Lambtastic Battle, kami tidak hanya mempromosikan daging merah Australia, tetapi juga menciptakan pengalaman kuliner yang mengedukasi dan menginspirasi, serta meningkatkan nilai premium dan keinginan untuk menikmati daging domba Australia," tambahnya.